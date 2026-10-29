Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/obem-874774727.html
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:19+0300
2026-10-29T18:19+0300
финансы
недвижимость
бизнес
дом.рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774727.jpg?1793287174
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на конференц-колле с аналитиками. В 2025 году было выдано 4,4 триллиона рублей, уточняется в презентации компании. "Ипотечный портфель, по нашим прогнозам, достигнет 25 триллионов рублей, тогда как в прошлом году составлял 23,8 триллиона", - сказал Грицкевич. Он отметил, что наблюдается замещение льготной ипотеки рыночной, несмотря на высокий уровень ставок. "Ее восстановление поддерживается спросом покупателей, не охваченных льготными программами, расширяя потенциал секьюритизации", - добавил Грицкевич.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, недвижимость, бизнес, дом.рф
Финансы, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
18:19 29.10.2026
 
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей

"Дом.РФ": объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на конференц-колле с аналитиками.
В 2025 году было выдано 4,4 триллиона рублей, уточняется в презентации компании.
"Ипотечный портфель, по нашим прогнозам, достигнет 25 триллионов рублей, тогда как в прошлом году составлял 23,8 триллиона", - сказал Грицкевич.
Он отметил, что наблюдается замещение льготной ипотеки рыночной, несмотря на высокий уровень ставок.
"Ее восстановление поддерживается спросом покупателей, не охваченных льготными программами, расширяя потенциал секьюритизации", - добавил Грицкевич.
 
ФинансыНедвижимостьБизнесДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала