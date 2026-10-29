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Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:19+0300
2026-10-29T18:19+0300
2026-10-29T18:19+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на конференц-колле с аналитиками.
В 2025 году было выдано 4,4 триллиона рублей, уточняется в презентации компании.
"Ипотечный портфель, по нашим прогнозам, достигнет 25 триллионов рублей, тогда как в прошлом году составлял 23,8 триллиона", - сказал Грицкевич.
Он отметил, что наблюдается замещение льготной ипотеки рыночной, несмотря на высокий уровень ставок.
"Ее восстановление поддерживается спросом покупателей, не охваченных льготными программами, расширяя потенциал секьюритизации", - добавил Грицкевич.
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Финансы, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
"Дом.РФ": объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на конференц-колле с аналитиками.
В 2025 году было выдано 4,4 триллиона рублей, уточняется в презентации компании.
"Ипотечный портфель, по нашим прогнозам, достигнет 25 триллионов рублей, тогда как в прошлом году составлял 23,8 триллиона", - сказал Грицкевич.
Он отметил, что наблюдается замещение льготной ипотеки рыночной, несмотря на высокий уровень ставок.
"Ее восстановление поддерживается спросом покупателей, не охваченных льготными программами, расширяя потенциал секьюритизации", - добавил Грицкевич.