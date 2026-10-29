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Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей

Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Объем выданных ипотечных кредитов в 2026 году может достичь 4,5 трлн рублей

Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:19+0300

2026-10-29T18:19+0300

2026-10-29T18:19+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2026 года может достигнуть 4,5 триллиона рублей, сообщил заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич на конференц-колле с аналитиками. В 2025 году было выдано 4,4 триллиона рублей, уточняется в презентации компании. "Ипотечный портфель, по нашим прогнозам, достигнет 25 триллионов рублей, тогда как в прошлом году составлял 23,8 триллиона", - сказал Грицкевич. Он отметил, что наблюдается замещение льготной ипотеки рыночной, несмотря на высокий уровень ставок. "Ее восстановление поддерживается спросом покупателей, не охваченных льготными программами, расширяя потенциал секьюритизации", - добавил Грицкевич.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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