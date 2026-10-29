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Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей
Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей
Объем инвестиций в Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года превысил 143 миллиарда рублей, всего за последние семь лет в экономику Кольского... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:29+0300
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россия
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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Объем инвестиций в Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года превысил 143 миллиарда рублей, всего за последние семь лет в экономику Кольского Заполярья вложено около 1,8 триллиона рублей, сообщило министерство информационной политики региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел в четверг совместное заседание инвестиционного комитета Мурманской области и Совета по промышленности региона.
"С 2019 по 2025 год в развитие Мурманской области вложили порядка 1,8 триллиона рублей. В первом полугодии 2026 года объем инвестиций превысил 143 миллиарда рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительную часть вложений обеспечивают резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития "Столица Арктики". По данным региональных властей, Мурманская область занимает первое место в Арктической зоне по числу резидентов: их более 300. Они вложили в экономику региона свыше 312 миллиардов рублей и создали более 4,2 тысячи рабочих мест.
"Инвестиции для нас — это не абстрактные цифры. Это новые производства, рабочие места и налоговые поступления, за счет которых область выполняет социальные обязательства: содержит школы и больницы, строит и ремонтирует дороги", — подчеркнул Чибис.
Он уточнил, что по итогам января — августа 2026 года промышленное производство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В августе рост составил 17,3% в годовом выражении. Объем строительных работ в том числе на предприятиях за последние восемь месяцев увеличился на 76% к АППГ.
Отдельное внимание участники заседания уделили совершенствованию регионального инвестиционного стандарта. Предстоит утвердить обновленные алгоритмы действий инвестора, которые определяют порядок и сроки предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям и получения разрешений.
"Формирование национальной модели целевых условий ведения бизнеса и алгоритмы действия инвестора в рамках регионального инвестиционного стандарта — стратегический приоритет для развития Мурманской области. Сокращение сроков прохождения процедур напрямую влияет на успешность реализации инвестиционных проектов. Оптимизация процессов — это не просто формальность, а реальный инструмент привлечения новых инвесторов", — отметил губернатор.
В правительстве региона подчеркнули, что в Мурманской области доступность инвестиционных ресурсов — ключевой фактор развития промышленности: от нее зависят обновление мощностей, участие предприятий в крупных проектах и создание рабочих мест. При этом поддержку обеспечивает Федеральный фонд развития промышленности, предоставляя льготные займы для модернизации производств и укрепления технологической самостоятельности страны.
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россия
Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей
Объем инвестиций в Мурманской области за полгода превысил 143 миллиарда рублей
МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Объем инвестиций в Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года превысил 143 миллиарда рублей, всего за последние семь лет в экономику Кольского Заполярья вложено около 1,8 триллиона рублей, сообщило министерство информационной политики региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел в четверг совместное заседание инвестиционного комитета Мурманской области и Совета по промышленности региона.
"С 2019 по 2025 год в развитие Мурманской области вложили порядка 1,8 триллиона рублей. В первом полугодии 2026 года объем инвестиций превысил 143 миллиарда рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительную часть вложений обеспечивают резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития "Столица Арктики". По данным региональных властей, Мурманская область занимает первое место в Арктической зоне по числу резидентов: их более 300. Они вложили в экономику региона свыше 312 миллиардов рублей и создали более 4,2 тысячи рабочих мест.
"Инвестиции для нас — это не абстрактные цифры. Это новые производства, рабочие места и налоговые поступления, за счет которых область выполняет социальные обязательства: содержит школы и больницы, строит и ремонтирует дороги", — подчеркнул Чибис.
Он уточнил, что по итогам января — августа 2026 года промышленное производство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В августе рост составил 17,3% в годовом выражении. Объем строительных работ в том числе на предприятиях за последние восемь месяцев увеличился на 76% к АППГ.
Отдельное внимание участники заседания уделили совершенствованию регионального инвестиционного стандарта. Предстоит утвердить обновленные алгоритмы действий инвестора, которые определяют порядок и сроки предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям и получения разрешений.
"Формирование национальной модели целевых условий ведения бизнеса и алгоритмы действия инвестора в рамках регионального инвестиционного стандарта — стратегический приоритет для развития Мурманской области. Сокращение сроков прохождения процедур напрямую влияет на успешность реализации инвестиционных проектов. Оптимизация процессов — это не просто формальность, а реальный инструмент привлечения новых инвесторов", — отметил губернатор.
В правительстве региона подчеркнули, что в Мурманской области доступность инвестиционных ресурсов — ключевой фактор развития промышленности: от нее зависят обновление мощностей, участие предприятий в крупных проектах и создание рабочих мест. При этом поддержку обеспечивает Федеральный фонд развития промышленности, предоставляя льготные займы для модернизации производств и укрепления технологической самостоятельности страны.