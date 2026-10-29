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Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей

Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Объем инвестиций в Мурманской области превысил 143 миллиарда рублей

Объем инвестиций в Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года превысил 143 миллиарда рублей, всего за последние семь лет в экономику Кольского... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:29+0300

2026-10-29T19:29+0300

2026-10-29T19:29+0300

россия

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МУРМАНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Объем инвестиций в Мурманской области за первые шесть месяцев 2026 года превысил 143 миллиарда рублей, всего за последние семь лет в экономику Кольского Заполярья вложено около 1,8 триллиона рублей, сообщило министерство информационной политики региона. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел в четверг совместное заседание инвестиционного комитета Мурманской области и Совета по промышленности региона. "С 2019 по 2025 год в развитие Мурманской области вложили порядка 1,8 триллиона рублей. В первом полугодии 2026 года объем инвестиций превысил 143 миллиарда рублей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что значительную часть вложений обеспечивают резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития "Столица Арктики". По данным региональных властей, Мурманская область занимает первое место в Арктической зоне по числу резидентов: их более 300. Они вложили в экономику региона свыше 312 миллиардов рублей и создали более 4,2 тысячи рабочих мест. "Инвестиции для нас — это не абстрактные цифры. Это новые производства, рабочие места и налоговые поступления, за счет которых область выполняет социальные обязательства: содержит школы и больницы, строит и ремонтирует дороги", — подчеркнул Чибис. Он уточнил, что по итогам января — августа 2026 года промышленное производство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В августе рост составил 17,3% в годовом выражении. Объем строительных работ в том числе на предприятиях за последние восемь месяцев увеличился на 76% к АППГ. Отдельное внимание участники заседания уделили совершенствованию регионального инвестиционного стандарта. Предстоит утвердить обновленные алгоритмы действий инвестора, которые определяют порядок и сроки предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям и получения разрешений. "Формирование национальной модели целевых условий ведения бизнеса и алгоритмы действия инвестора в рамках регионального инвестиционного стандарта — стратегический приоритет для развития Мурманской области. Сокращение сроков прохождения процедур напрямую влияет на успешность реализации инвестиционных проектов. Оптимизация процессов — это не просто формальность, а реальный инструмент привлечения новых инвесторов", — отметил губернатор. В правительстве региона подчеркнули, что в Мурманской области доступность инвестиционных ресурсов — ключевой фактор развития промышленности: от нее зависят обновление мощностей, участие предприятий в крупных проектах и создание рабочих мест. При этом поддержку обеспечивает Федеральный фонд развития промышленности, предоставляя льготные займы для модернизации производств и укрепления технологической самостоятельности страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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