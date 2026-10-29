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Курская область получила допсредства для закупки резервной генерации - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Курская область получила допсредства для закупки резервной генерации
Курская область получила допсредства для закупки резервной генерации - 29.10.2026, ПРАЙМ
Курская область получила допсредства для закупки резервной генерации
Курская область получила дополнительные средства для закупки резервных источников энергоснабжения, в частности, закуплено 362 генератора, сообщило Минэнерго РФ. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:01+0300
2026-10-29T13:02+0300
россия
сергей цивилев
александр хинштейн
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874755445.jpg?1793268138
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курская область получила дополнительные средства для закупки резервных источников энергоснабжения, в частности, закуплено 362 генератора, сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики Сергей Цивилев и глава Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы функционирования ТЭК региона. "Речь шла о прохождении осенне-зимнего периода 2026-2027 годов и обеспечении безопасности объектов энергетики и ЖКХ. Было отмечено, что, благодаря поддержке правительства России и, в частности, Минэнерго, регион получил дополнительные средства для закупки резервных источников питания. Среди прочего было закуплено 362 генератора", - говорится в сообщении. По словам губернатора, на которые ссылается Минэнерго, на сегодняшний день к теплу подключены все социальные объекты региона, а в 3 577 многоквартирных домах запущено теплоснабжение, что составляет 99,8% от общего числа. Также сформирован необходимый запас топлива, материалов и оборудования. К ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций готовы 130 аварийных бригад. "Отдельное внимание на встрече было уделено необходимости принятия программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Курской области за счет средств федерального бюджета. Стратегический документ был разработан региональной командой совместно со специалистами Минэнерго", - добавляется в сообщении.
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40
россия, сергей цивилев, александр хинштейн
РОССИЯ, Сергей Цивилев, Александр Хинштейн
13:01 29.10.2026 (обновлено: 13:02 29.10.2026)
 
Курская область получила допсредства для закупки резервной генерации

Курская область получила допсредства для закупки резервных источников энергоснабжения

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курская область получила дополнительные средства для закупки резервных источников энергоснабжения, в частности, закуплено 362 генератора, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики Сергей Цивилев и глава Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи обсудили актуальные вопросы функционирования ТЭК региона.
"Речь шла о прохождении осенне-зимнего периода 2026-2027 годов и обеспечении безопасности объектов энергетики и ЖКХ. Было отмечено, что, благодаря поддержке правительства России и, в частности, Минэнерго, регион получил дополнительные средства для закупки резервных источников питания. Среди прочего было закуплено 362 генератора", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, на которые ссылается Минэнерго, на сегодняшний день к теплу подключены все социальные объекты региона, а в 3 577 многоквартирных домах запущено теплоснабжение, что составляет 99,8% от общего числа. Также сформирован необходимый запас топлива, материалов и оборудования. К ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций готовы 130 аварийных бригад.
"Отдельное внимание на встрече было уделено необходимости принятия программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Курской области за счет средств федерального бюджета. Стратегический документ был разработан региональной командой совместно со специалистами Минэнерго", - добавляется в сообщении.
 
РОССИЯСергей ЦивилевАлександр Хинштейн
 
 
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