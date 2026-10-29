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Эксперт рассказал, у кого оклады вырастут вдвое в 2027 году

Эксперт рассказал, у кого оклады вырастут вдвое в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, у кого оклады вырастут вдвое в 2027 году

Месячные должностные оклады сотрудников федеральных ведомств, которые не являются госслужащими, с 1 января 2027 года увеличатся в среднем вдвое, сообщил РИА... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:43+0300

2026-10-29T09:43+0300

2026-10-29T09:43+0300

общество

зарплата

россия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Месячные должностные оклады сотрудников федеральных ведомств, которые не являются госслужащими, с 1 января 2027 года увеличатся в среднем вдвое, сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев. "Изменения касаются работников федеральных ведомств, которые не являются государственными гражданскими служащими: делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов, техников. С 1 января 2027 года месячные должностные оклады таких работников увеличиваются в среднем в два раза", - сказал Афанасьев. Он уточнил, что главная цель нововведения заключается в повышении гарантированной части заработка, которую люди получают за фактически отработанное время в соответствии с Трудовым кодексом. При этом эксперт добавил, что рост оклада не приведет к автоматическому удвоению всей зарплаты на руки, поскольку структура выплат будет скорректирована. Надбавка за сложность и высокие достижения теперь составит от 25 до 50% от оклада вместо прежних 50–100%, а выплата к отпуску снизится с двух окладов до одного. "Вместе с тем надбавка за выслугу лет будет начисляться уже после одного года стажа - ранее от трех лет -, а сроки и размеры индексации окладов привязаны к окладам госслужащих", - заключил эксперт.

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общество , зарплата, россия