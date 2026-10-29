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В Оренбурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Оренбурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Оренбурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T06:26+0300
2026-10-29T06:26+0300
2026-10-29T06:26+0300
бизнес
оренбург
росавиация
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Оренбурга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, оренбург, росавиация
Бизнес, Оренбург, Росавиация
В Оренбурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов