https://1prime.ru/20261029/passazhiropotok-874748618.html
Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%
Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2026 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росавиации, с... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:51+0300
2026-10-29T11:51+0300
2026-10-29T11:58+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2026 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, авиакомпании России за январь-сентябрь 2026 года перевезли 79,6 миллиона человек, а за 9 месяцев 2025 года – 83,79 миллиона пассажиров. По итогам января-августа снижение пассажиропотока составляло 4,3%. В сентябре 2026 года российские авиакомпании перевезли на 10,2% меньше пассажиров, чем годом ранее, отмечается в статистике. Так, пассажиропоток отечественных перевозчиков за месяц составил 9,03 миллиона человек, а годом ранее аналогичный показатель был на уровне 10,05 миллиона пассажиров. Ранее группа "Аэрофлот" (включающая также авиакомпании "Россия" и "Победа") сообщала о снижении пассажиропотока в сентябре на 4,2%, связав это в том числе с периодическим введением временных ограничений на полеты в аэропортах страны. За январь-сентябрь показатель перевозок пассажиров у группы уменьшился на 0,6%.
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бизнес, россия, аэрофлот
Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%
Росавиация: пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2026 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, авиакомпании России за январь-сентябрь 2026 года перевезли 79,6 миллиона человек, а за 9 месяцев 2025 года – 83,79 миллиона пассажиров. По итогам января-августа снижение пассажиропотока составляло 4,3%.
В сентябре 2026 года российские авиакомпании перевезли на 10,2% меньше пассажиров, чем годом ранее, отмечается в статистике. Так, пассажиропоток отечественных перевозчиков за месяц составил 9,03 миллиона человек, а годом ранее аналогичный показатель был на уровне 10,05 миллиона пассажиров.
Ранее группа "Аэрофлот" (включающая также авиакомпании "Россия" и "Победа") сообщала о снижении пассажиропотока в сентябре на 4,2%, связав это в том числе с периодическим введением временных ограничений на полеты в аэропортах страны. За январь-сентябрь показатель перевозок пассажиров у группы уменьшился на 0,6%.