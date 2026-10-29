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Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%

Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток российских авиакомпаний за девять месяцев снизился на 5%

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2026 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росавиации, с... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:51+0300

2026-10-29T11:51+0300

2026-10-29T11:58+0300

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2026 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, авиакомпании России за январь-сентябрь 2026 года перевезли 79,6 миллиона человек, а за 9 месяцев 2025 года – 83,79 миллиона пассажиров. По итогам января-августа снижение пассажиропотока составляло 4,3%. В сентябре 2026 года российские авиакомпании перевезли на 10,2% меньше пассажиров, чем годом ранее, отмечается в статистике. Так, пассажиропоток отечественных перевозчиков за месяц составил 9,03 миллиона человек, а годом ранее аналогичный показатель был на уровне 10,05 миллиона пассажиров. Ранее группа "Аэрофлот" (включающая также авиакомпании "Россия" и "Победа") сообщала о снижении пассажиропотока в сентябре на 4,2%, связав это в том числе с периодическим введением временных ограничений на полеты в аэропортах страны. За январь-сентябрь показатель перевозок пассажиров у группы уменьшился на 0,6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот