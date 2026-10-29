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Россиянам раскрыли, как забрать накопительную пенсию разом

Россиянам раскрыли, как забрать накопительную пенсию разом - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли, как забрать накопительную пенсию разом

Средства накопительной пенсии формируются у 72 миллионов россиян, и это не абстрактные баллы, а реальные деньги, которые ежегодно растут за счет инвестиционного | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T02:02+0300

2026-10-29T02:02+0300

2026-10-29T02:02+0300

эксклюзив

пдс

инвестирование

пенсии

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Средства накопительной пенсии формируются у 72 миллионов россиян, и это не абстрактные баллы, а реальные деньги, которые ежегодно растут за счет инвестиционного дохода. Как рассказала агентству "Прайм" директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская, прежде чем их получить, важно понять, сколько накоплено и из каких источников, поскольку от этого зависят доступные сценарии выплаты.Накопительная пенсия может быть у граждан 1967 года рождения и моложе (взносы работодателя с 2002 по 2013 год), у женщин 1957–1966 и мужчин 1953–1966 годов рождения (взносы с 2002 по 2004 год), у участников программы софинансирования, сделавших первый взнос до конца 2015 года. Кроме того, накопительная часть пенсии может сформироваться у тех, кто направил на нее материнский капитал. Узнать сумму и источники поступлений можно в выписке из индивидуального лицевого счета, которую можно запросить на Госуслугах."Женщины могут получить средства с 55 лет, мужчины — с 60 лет; раньше выплату получат те, у кого есть право на досрочную страховую пенсию. Если в 2026 году, у женщины 55 лет или мужчины 60 лет на счете меньше 439 776 рублей, деньги можно забрать разом", - говорит Каменская.Если денег больше — они будут выплачиваться в виде пожизненной прибавки к страховой пенсии. Лимит единовременной выплаты пересматривают ежегодно, он привязан к прожиточному минимуму пенсионера по России.Эксперт предупреждает: при наличии средств софинансирования или материнского капитала не стоит подавать одно общее заявление. Выгоднее запросить их разными заявлениями — эти суммы можно оформить как срочную выплату на срок от 10 лет и дольше. Взносы работодателя при таком сценарии считаются отдельно и при сумме до 439 776 рублей в 2026 году выплачиваются сразу.Если сумма взносов работодателя не укладывается в лимит для разовой выплаты, а сроки кажутся слишком большими, деньги можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС). После перевода человек сам выбирает срок выплат — в разных фондах он составляет от 5 или от 10 лет. Забрать средства частями можно женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, а на оплату дорогостоящего лечения снять деньги разрешено в любой момент. Через 15 лет с ПДС-счета можно получить все сбережения, даже если там несколько миллионов рублей.При этом перевод в ПДС имеет важный нюанс: право на досрочную пенсию, которое позволяет получить накопления раньше, например в 45 лет, в новой программе не сработает — женщинам придется ждать до 55 лет, мужчинам до 60. Прежде чем переводить деньги, эксперт советует оценить свои возможности, проверить право на досрочную пенсию, стаж и накопленные баллы.Универсального способа получить средства накопительной пенсии нет, подчеркивает Наталия Каменская. "Перед подачей заявления нужно заказать и изучить выписку: посмотреть сумму и источники поступлений, сравнить доступные сценарии и лимиты — расчет может отличаться в зависимости от возраста обращения. Только после этого стоит решать, какие заявления подавать и сколько их понадобится", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20261016/pds-874271169.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, пдс, инвестирование, пенсии