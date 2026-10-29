https://1prime.ru/20261029/penza-874732492.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения - 29.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T02:02+0300
2026-10-29T02:02+0300
2026-10-29T02:02+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова ("Гагарин"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В аэропортах Пензы и Саратова сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов