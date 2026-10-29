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Эксперт рассказала, когда лучше покупать новогодние подарки
Эксперт рассказала, когда лучше покупать новогодние подарки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда лучше покупать новогодние подарки
Новогодние подарки лучше всего покупать в ноябре, когда проходят крупные распродажи, рассказала РИА Новости основатель консалтинговой компании One Story Ольга... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:37+0300
2026-10-29T09:37+0300
2026-10-29T09:37+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Новогодние подарки лучше всего покупать в ноябре, когда проходят крупные распродажи, рассказала РИА Новости основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. "Я бы рекомендовала начинать покупки вот сейчас, в ноябре. У нас сейчас стартует, как обычно, "Черная пятница", потом будет "Киберпонедельник", "День холостяка". У нас достаточно активная часть ноября будет в онлайне со скидками, возможно, не только в онлайне", - сказала она. По ее словам, активный период онлайн-распродаж приходится на последний месяц осени. При этом скидки могут действовать и дольше из-за задержек поставок и изменения сроков поступления товаров. Она добавила, что часть товаров, которые не успеют распродать или которые поступят с опозданием, может попасть в продажу ближе к новогодним праздникам. По оценке Сумишевской, наиболее активный период покупок может завершиться примерно к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.
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бизнес, россия, общество
Эксперт рассказала, когда лучше покупать новогодние подарки
Сумишевская: новогодние подарки лучше всего покупать в ноябре, когда проходят распродажи
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Новогодние подарки лучше всего покупать в ноябре, когда проходят крупные распродажи, рассказала РИА Новости основатель консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
"Я бы рекомендовала начинать покупки вот сейчас, в ноябре. У нас сейчас стартует, как обычно, "Черная пятница", потом будет "Киберпонедельник", "День холостяка". У нас достаточно активная часть ноября будет в онлайне со скидками, возможно, не только в онлайне", - сказала она.
По ее словам, активный период онлайн-распродаж приходится на последний месяц осени. При этом скидки могут действовать и дольше из-за задержек поставок и изменения сроков поступления товаров.
Она добавила, что часть товаров, которые не успеют распродать или которые поступят с опозданием, может попасть в продажу ближе к новогодним праздникам. По оценке Сумишевской, наиболее активный период покупок может завершиться примерно к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря.