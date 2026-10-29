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Шоколадка за паузу: почему история о манипуляциях на кассах оказалась мифом

Шоколадка за паузу: почему история о манипуляциях на кассах оказалась мифом - 29.10.2026, ПРАЙМ

Шоколадка за паузу: почему история о манипуляциях на кассах оказалась мифом

Сообщения о том, что крупные российские торговые сети внедрили на кассах самообслуживания алгоритмы, которые намеренно замедляют оплату и подталкивают... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T07:07+0300

2026-10-29T07:07+0300

2026-10-29T08:06+0300

роспотребнадзор

росстандарт

магазины

кассы

покупки в магазинах

цены

статья

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Сообщения о том, что крупные российские торговые сети внедрили на кассах самообслуживания алгоритмы, которые намеренно замедляют оплату и подталкивают покупателей к импульсивным тратам, вызвали широкий резонанс. "Прайм" проверил публикации и поговорил с экспертами. Часть утверждений, растиражированных СМИ, не подтвердилась. Однако некоторые алгоритмы все же работают.Что писали СМИПо сообщениям ряда изданий, торговые сети обновили программное обеспечение на кассах самообслуживания, внедрив алгоритмы автоматического апсейла и искусственного разделения потока покупателей. Утверждалось, что система распределяет клиентов по размеру корзины: покупателей с двумя-тремя позициями отправляют на "быстрые" терминалы, а клиентов с полными тележками — к аппаратам с агрессивным маркетингом.Самым громким утверждением стала "вынужденная пауза": если сумма покупок превышает 2-3 тысячи рублей, терминал якобы намеренно приостанавливает работу на 12–25 секунд под предлогом обработки данных или проверки возраста. По данным правозащитников, на которые ссылались СМИ, в момент заминки шесть из десяти человек от скуки или легкого стресса берут с прикассовой зоны шоколадку, жвачку или другие мелочи. В результате, по этим сообщениям, выручка сетей от импульсивных трат на кассах самообслуживания увеличилась более чем на 9%.Что говорит маркетологАпсейл-рекомендации и системы управления очередями на кассах действительно существуют, но их цель — не искусственное замедление обслуживания, объяснил агентству "Прайм" маркетолог Никита Шатохин."Ряд разработчиков ПО для касс анонсировали системы, которые позволяют управлять очередями и делать апсейлы. Их задача — сделать процесс покупки быстрее, проще и удобнее для покупателя, одновременно увеличивая продажи за счёт предложения дополнительных товаров", — пояснил он.Утверждения об искусственных паузах эксперт называет не соответствующими действительности. "Любая торговая сеть всегда старается ускорить процесс покупки, потому что любая покупка — это стресс. Мы стрессуем, пока расстаемся с деньгами. Чем быстрее, проще и безболезненнее будет этот процесс, тем лучше. В момент зависания терминала никому не приходит в голову идея купить шоколадку, чтобы заесть этот стресс", — заявил Шатохин.По его словам, публикации, связывающие паузу с ростом импульсивных покупок, построены на спекуляциях. "СМИ связывают два абсолютно несвязанных факта: какое-то исследование с рандомными цифрами и опрос, который говорит очевидные вещи — что люди, когда ждут у кассы, кладут товары в корзину. Но в этом и смысл товаров у кассы. Эта история работает 50–70 лет, это не потому, что сейчас что-то новое произошло", — подчеркнул эксперт.Сегментация по корзине, по его словам, тоже не является чем-то новым. "Если у тебя 2–3 товара, ты хочешь быстро пройти и уйти. А если у тебя 30 товаров, то тебе все равно придется задержаться на кассе, и тебе уже можно показывать различные предложения", — пояснил Шатохин.При этом он признает: агрессивный апсейл может вредить лояльности. "В краткосрочной перспективе сеть может увидеть увеличение среднего чека, но в долгосрочной — люди будут уходить в магазины, где покупки делаются быстрее. Главная ошибка ритейлера — путать увеличение выручки с созданием ценности. Нельзя монетизировать раздражение", — предупредил маркетолог.Психолог: почему пауза могла бы работатьПсихолог, эксперт в сфере манипуляций Сергей Максимов объяснил "Прайм", почему пауза в принципе способна повышать импульсивные покупки. "Люди отучились ничего не делать. Когда возникает небольшой промежуток времени, когда переключаться на что-то невыгодно, мы словно попадаем в некий „бесцелевой вакуум“ и начинаем просто смотреть вокруг себя", — рассказал он.Также, по словам Максимова, иногда люди действительно что-то забывают, а напоминание кого-то сподвигает к покупке. "У многих есть представление о комплексности покупки: первое, второе, напиток, десерт. Человек может изначально отказаться от десерта, но когда предлагают, автоматически соглашается", — объяснил эксперт.При этом Максимов подчеркивает: это теоретический механизм, а не доказательство того, что конкретные сети применяют его намеренно. Граница между рекомендацией и манипуляцией, по его мнению, лежит в нейтральности подачи. "Формально рекомендация должна быть нейтральной и не предполагать побуждения к короткому действию", — говорит он. Защититься от всех манипуляций в принципе невозможно, считает психолог: "Вопрос лишь в том, чтобы это не переходило границы адекватного. А их каждый устанавливает сам".Юрист: что действительно запрещеноЗаконодательство прямо не запрещает торговым сетям использовать маркетинговые алгоритмы или предлагать сопутствующие товары, пояснила "Прайм" адвокат, советник ФПА РФ Майя Шевцова. Законность зависит от того, как это реализуется."Если касса намеренно задерживает оплату, а покупателю сообщают недостоверную причину — например, о необходимости технической проверки, хотя фактически задержка предусмотрена маркетинговым алгоритмом, подобная практика может рассматриваться как введение потребителя в заблуждение. Для привлечения магазина к ответственности необходимо установить конкретное нарушение, а не только сам факт задержки", — говорит юрист.С 1 сентября 2025 года статья 16 Закона "О защите прав потребителей" прямо запрещает продажу дополнительных товаров за отдельную плату без согласия потребителя. Если товар автоматически появился в корзине, до оплаты покупатель вправе потребовать его исключения. Если навязанный товар уже оплачен — потребовать возврата денег в течение трех дней. Доказывать наличие согласия покупателя должен продавец.Что делать при обвесеЕсли покупатель сомневается в правильности взвешивания, нужно попросить сотрудника магазина провести контрольное взвешивание. "Важно учитывать массу упаковки и сравнивать именно массу нетто. Желательно зафиксировать на видео показания обоих приборов, сохранить чек и ценник", — говорит Шевцова.Покупатель вправе запросить сведения о поверке весов, включая заводской номер и дату последней поверки. Проверить их можно через Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в том числе в системе "Аршин". При расхождениях — требовать перерасчета у администрации, затем жалоба в Роспотребнадзор, а сведения о нарушениях метрологических требований — в Росстандарт.За обвешивание, обмеривание и обсчет предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 14.7 КоАП РФ: штрафы для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч. Административная ответственность не освобождает от обязанности вернуть излишне уплаченные деньги.Что делать покупателюПсихолог Максимов советует ходить в магазин сытым и со списком. "Можно на карту скидывать себе денег только на запланированные покупки. Можно, беря каждый товар в руку, задавать себе вопрос: "А я точно этого хотел до похода в магазин?“ или "А я не буду через час жалеть об этой покупке?" — говорит он.Юрист Шевцова напоминает: проверять чек и вес, не соглашаться на рекомендации автоматически, требовать удаления случайно добавленного товара. При обвесе — сохранять чек, фото и видео, обращаться к администрации, в Роспотребнадзор или суд.Таким образом, "Прайм" не обнаружил подтверждений тому, что сети намеренно замедляют работу касс самообслуживания ради импульсивных покупок. Апсейл-алгоритмы существуют, но их заявленная цель — ускорение обслуживания, а не создание искусственных пауз. Как отмечает Шатохин, "нельзя монетизировать раздражение". Покупателю же стоит помнить: товары у кассы работают десятилетиями, и задача потребителя — не поддаваться импульсу, а задача ритейла — не путать выручку с доверием.

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Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Нелли Хамула https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/17/873598152_0:0:960:960_100x100_80_0_0_e255ff5304aa84e701e9d192e834f720.jpg

роспотребнадзор, росстандарт, магазины, кассы, покупки в магазинах, цены