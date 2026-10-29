https://1prime.ru/20261029/polymarket-874788381.html
Платформа Polymarket сообщила о хакерской атаке
Платформа Polymarket сообщила о хакерской атаке - 29.10.2026, ПРАЙМ
Платформа Polymarket сообщила о хакерской атаке
Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket заявила, что ее компания-партнер подверглась хакерской атаке, после чего сделки на платформе были... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T22:56+0300
2026-10-29T22:56+0300
2026-10-29T22:56+0300
технологии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket заявила, что ее компания-партнер подверглась хакерской атаке, после чего сделки на платформе были приостановлены самой Polymarket в целях безопасности. Компания подчеркивает, что сейчас проблема уже решена.
"Один из наших сторонних поставщиков услуг подвергся взлому; мы передали информацию об этом в соответствующие правоохранительные органы... Из соображений предосторожности мы временно приостановили торговлю и работаем над тем, чтобы снова запустить платформу", - написала компания в своем аккаунте в соцсети X приблизительно в 21.30 мск.
Позже, около 22.00 мск, в компании сообщили, что работоспособность платформы уже восстанавливается. А еще несколькими минутами позже Polymarket написала, что "торговля теперь полностью возобновлена".
Платформа подчеркивает, что все ее клиенты, понесшие убытки из-за временной приостановки сделок, получат компенсацию.
Polymarket - платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий. Вероятности рассчитываются на основе рыночных котировок и меняются в зависимости от спроса и предложения, поэтому не отражают результаты социологических опросов.
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технологии
Платформа Polymarket сообщила о хакерской атаке
Платформа рынков прогнозов Polymarket сообщила о хакерской атаке
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американская онлайн-платформа рынков прогнозов Polymarket заявила, что ее компания-партнер подверглась хакерской атаке, после чего сделки на платформе были приостановлены самой Polymarket в целях безопасности. Компания подчеркивает, что сейчас проблема уже решена.
"Один из наших сторонних поставщиков услуг подвергся взлому; мы передали информацию об этом в соответствующие правоохранительные органы... Из соображений предосторожности мы временно приостановили торговлю и работаем над тем, чтобы снова запустить платформу", - написала компания в своем аккаунте в соцсети X приблизительно в 21.30 мск.
Позже, около 22.00 мск, в компании сообщили, что работоспособность платформы уже восстанавливается. А еще несколькими минутами позже Polymarket написала, что "торговля теперь полностью возобновлена".
Платформа подчеркивает, что все ее клиенты, понесшие убытки из-за временной приостановки сделок, получат компенсацию.
Polymarket - платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий. Вероятности рассчитываются на основе рыночных котировок и меняются в зависимости от спроса и предложения, поэтому не отражают результаты социологических опросов.