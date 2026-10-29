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Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год

Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год - 29.10.2026, ПРАЙМ

Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год

Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:50+0300

2026-10-29T19:50+0300

2026-10-29T19:50+0300

сельское хозяйство

россия

египет

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России. Глава Минсельхоза Оксана Лут и министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохамед Фарук обсудили развитие аграрной торговли. "За девять месяцев поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние показатели. Наша страна остается одним из крупнейших поставщиков зерна на египетский рынок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Египет – один из ключевых торговых партнеров России в аграрной сфере. Основу российского экспорта составляют зерновая и масложировая продукция, а также бобовые. Из Египта Россия импортирует преимущественно фрукты, овощи и ягоды.

египет

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, египет, оксана лут, минсельхоз