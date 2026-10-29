Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/postavki-874779445.html
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год - 29.10.2026, ПРАЙМ
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:50+0300
2026-10-29T19:50+0300
сельское хозяйство
россия
египет
оксана лут
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874779445.jpg?1793292653
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России. Глава Минсельхоза Оксана Лут и министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохамед Фарук обсудили развитие аграрной торговли. "За девять месяцев поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние показатели. Наша страна остается одним из крупнейших поставщиков зерна на египетский рынок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Египет – один из ключевых торговых партнеров России в аграрной сфере. Основу российского экспорта составляют зерновая и масложировая продукция, а также бобовые. Из Египта Россия импортирует преимущественно фрукты, овощи и ягоды.
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, египет, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Оксана Лут, Минсельхоз
19:50 29.10.2026
 
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год

Минсельхоз: поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России.
Глава Минсельхоза Оксана Лут и министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохамед Фарук обсудили развитие аграрной торговли.
"За девять месяцев поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние показатели. Наша страна остается одним из крупнейших поставщиков зерна на египетский рынок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Египет – один из ключевых торговых партнеров России в аграрной сфере. Основу российского экспорта составляют зерновая и масложировая продукция, а также бобовые. Из Египта Россия импортирует преимущественно фрукты, овощи и ягоды.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЕГИПЕТОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала