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Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год - 29.10.2026, ПРАЙМ
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T19:50+0300
2026-10-29T19:50+0300
2026-10-29T19:50+0300
сельское хозяйство
россия
египет
оксана лут
минсельхоз
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России.
Глава Минсельхоза Оксана Лут и министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохамед Фарук обсудили развитие аграрной торговли.
"За девять месяцев поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние показатели. Наша страна остается одним из крупнейших поставщиков зерна на египетский рынок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Египет – один из ключевых торговых партнеров России в аграрной сфере. Основу российского экспорта составляют зерновая и масложировая продукция, а также бобовые. Из Египта Россия импортирует преимущественно фрукты, овощи и ягоды.
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сельское хозяйство, россия, египет, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Оксана Лут, Минсельхоз
Поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
Минсельхоз: поставки российской пшеницы в Египет превысили объем за прошлый год
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Поставки российской пшеницы в Египет за девять месяцев 2026 года превысили объем за весь прошлый год, сообщил Минсельхоз России.
Глава Минсельхоза Оксана Лут и министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Мохамед Фарук обсудили развитие аграрной торговли.
"За девять месяцев поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние показатели. Наша страна остается одним из крупнейших поставщиков зерна на египетский рынок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Египет – один из ключевых торговых партнеров России в аграрной сфере. Основу российского экспорта составляют зерновая и масложировая продукция, а также бобовые. Из Египта Россия импортирует преимущественно фрукты, овощи и ягоды.