Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/poteri-874774480.html
"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб
"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб
Госкомпания "Дом.РФ" оценила свои возможные потери по проектному финансированию, предоставленному девелоперу "Самолет", в 5 миллиардов рублей, сказал в ходе... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:16+0300
2026-10-29T18:16+0300
финансы
бизнес
россия
москва
дом.рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774480.jpg?1793286985
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" оценила свои возможные потери по проектному финансированию, предоставленному девелоперу "Самолет", в 5 миллиардов рублей, сказал в ходе конференц-колла с аналитиками заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич. "По нашим оценкам в совершенно различных стрессовых сценариях – от полной организационной дезорганизованности до какого-то замедленного темпа реализации – мы получаем совокупный объем потенциальных потерь порядка 5 миллиардов рублей", – сообщил он. По словам Грицкевича, эти деньги не являются "критическими" и не повлияют на прибыль "Дом.РФ". При этом, уточнил он, такой объем потерь уже заложен в планы компании, поскольку часть активов "Самолета" уже относятся госкомпанией к "третьей корзине" и очень консервативно оцениваются в связи с проблемами застройщика с продажи, а также затягиванием строительной готовности. Грицкевич сообщил, что сейчас объем задолженности "Самолета" перед "Дом.РФ" по проектному финансированию вместе с процентами составляет 80 миллиардов рублей. Однако до конца года компания ожидает, что она сократится на четверть – до 60 миллиардов рублей – в связи с получением разрешения на ввод по ряду крупных проектов. Информация о скором вводе объектов в эксплуатацию подтверждается властями Москвы, добавил он. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, москва, дом.рф
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дом.РФ
18:16 29.10.2026
 
"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб

"Дом.РФ" оценила потери по проектному финансированию "Самолета" в 5 млрд рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" оценила свои возможные потери по проектному финансированию, предоставленному девелоперу "Самолет", в 5 миллиардов рублей, сказал в ходе конференц-колла с аналитиками заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич.
"По нашим оценкам в совершенно различных стрессовых сценариях – от полной организационной дезорганизованности до какого-то замедленного темпа реализации – мы получаем совокупный объем потенциальных потерь порядка 5 миллиардов рублей", – сообщил он.
По словам Грицкевича, эти деньги не являются "критическими" и не повлияют на прибыль "Дом.РФ".
При этом, уточнил он, такой объем потерь уже заложен в планы компании, поскольку часть активов "Самолета" уже относятся госкомпанией к "третьей корзине" и очень консервативно оцениваются в связи с проблемами застройщика с продажи, а также затягиванием строительной готовности.
Грицкевич сообщил, что сейчас объем задолженности "Самолета" перед "Дом.РФ" по проектному финансированию вместе с процентами составляет 80 миллиардов рублей. Однако до конца года компания ожидает, что она сократится на четверть – до 60 миллиардов рублей – в связи с получением разрешения на ввод по ряду крупных проектов. Информация о скором вводе объектов в эксплуатацию подтверждается властями Москвы, добавил он.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием.
 
ФинансыБизнесРОССИЯМОСКВАДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала