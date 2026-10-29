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"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб

"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" оценила возможные потери по финансированию "Самолета" в 5 млрд руб

Госкомпания "Дом.РФ" оценила свои возможные потери по проектному финансированию, предоставленному девелоперу "Самолет", в 5 миллиардов рублей, сказал в ходе... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:16+0300

2026-10-29T18:16+0300

2026-10-29T18:16+0300

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" оценила свои возможные потери по проектному финансированию, предоставленному девелоперу "Самолет", в 5 миллиардов рублей, сказал в ходе конференц-колла с аналитиками заместитель гендиректора "Дом.РФ" Максим Грицкевич. "По нашим оценкам в совершенно различных стрессовых сценариях – от полной организационной дезорганизованности до какого-то замедленного темпа реализации – мы получаем совокупный объем потенциальных потерь порядка 5 миллиардов рублей", – сообщил он. По словам Грицкевича, эти деньги не являются "критическими" и не повлияют на прибыль "Дом.РФ". При этом, уточнил он, такой объем потерь уже заложен в планы компании, поскольку часть активов "Самолета" уже относятся госкомпанией к "третьей корзине" и очень консервативно оцениваются в связи с проблемами застройщика с продажи, а также затягиванием строительной готовности. Грицкевич сообщил, что сейчас объем задолженности "Самолета" перед "Дом.РФ" по проектному финансированию вместе с процентами составляет 80 миллиардов рублей. Однако до конца года компания ожидает, что она сократится на четверть – до 60 миллиардов рублей – в связи с получением разрешения на ввод по ряду крупных проектов. Информация о скором вводе объектов в эксплуатацию подтверждается властями Москвы, добавил он. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 октября "Самолет" продолжал лидировать по объему текущего строительства жилья в России, однако 43% от него компания возводит с опозданием.

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