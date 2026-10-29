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Правительство обсудит выделение средств на субсидии ВЭБ.РФ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии ВЭБ.РФ - 29.10.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии ВЭБ.РФ
Правительство РФ обсудит выделение в 2026 году Минсельхозу бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина на субсидии кредитным организациям и ВЭБ.РФ для... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T00:19+0300
2026-10-29T00:19+0300
2026-10-29T00:19+0300
финансы
россия
минсельхоз
вэб
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение в 2026 году Минсельхозу бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина на субсидии кредитным организациям и ВЭБ.РФ для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам аграриям, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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финансы, россия, минсельхоз, вэб
Финансы, РОССИЯ, Минсельхоз, ВЭБ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии ВЭБ.РФ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии кредитным организациям и ВЭБ.РФ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит выделение в 2026 году Минсельхозу бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина на субсидии кредитным организациям и ВЭБ.РФ для возмещения недополученных доходов по льготным кредитам аграриям, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О выделении Минсельхозу России в 2026 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам", - говорится в сообщении.
Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".