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Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС
Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС - 29.10.2026, ПРАЙМ
Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС
Правительство России ко второму чтению проекта федерального бюджета предложит не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом, в размере 100... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:43+0300
2026-10-29T20:45+0300
россия
алексей сазанов
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874782847.jpg?1793295949
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство России ко второму чтению проекта федерального бюджета предложит не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом, в размере 100 рублей с посылки одновременно с НДС в 22%, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Касательно ... вопроса по таможенному сбору в 100 рублей за посылку. Действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется", - сказал Сазанов в ходе ходе пленарного заседания Госдумы. "Скорее всего, ко второму чтению, правительством будет внесена поправка, где таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров в интернет-торговле, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", - уточнил Сазанов. Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект в рамках бюджетного пакета, который в частности для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. А при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводит таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку.
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россия, алексей сазанов, госдума
РОССИЯ, Алексей Сазанов, Госдума
20:43 29.10.2026 (обновлено: 20:45 29.10.2026)
 
Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС

Минфин предложил не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство России ко второму чтению проекта федерального бюджета предложит не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом, в размере 100 рублей с посылки одновременно с НДС в 22%, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Касательно ... вопроса по таможенному сбору в 100 рублей за посылку. Действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется", - сказал Сазанов в ходе ходе пленарного заседания Госдумы.
"Скорее всего, ко второму чтению, правительством будет внесена поправка, где таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров в интернет-торговле, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", - уточнил Сазанов.
Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект в рамках бюджетного пакета, который в частности для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. А при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводит таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку.
 
РОССИЯАлексей СазановГосдума
 
 
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