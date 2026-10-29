https://1prime.ru/20261029/pravitelstvo-874782847.html

Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС

Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС - 29.10.2026, ПРАЙМ

Сбор в 100 рублей с зарубежных посылок не будут взимать вместе с НДС

Правительство России ко второму чтению проекта федерального бюджета предложит не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом, в размере 100... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:43+0300

2026-10-29T20:43+0300

2026-10-29T20:45+0300

россия

алексей сазанов

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство России ко второму чтению проекта федерального бюджета предложит не взимать таможенный сбор с товаров, купленных онлайн за рубежом, в размере 100 рублей с посылки одновременно с НДС в 22%, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Касательно ... вопроса по таможенному сбору в 100 рублей за посылку. Действительно, этот вопрос сейчас прорабатывается. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется", - сказал Сазанов в ходе ходе пленарного заседания Госдумы. "Скорее всего, ко второму чтению, правительством будет внесена поправка, где таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров в интернет-торговле, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора", - уточнил Сазанов. Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект в рамках бюджетного пакета, который в частности для трансграничной онлайн-торговли в РФ вводит НДС в 22% в целях формирования конкурентной среды и обеления экономики. А при пересылке почтой из-за рубежа товаров для личного потребления стоимостью до 200 евро вводит таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку.

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россия, алексей сазанов, госдума