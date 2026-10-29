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Премьер Австралии призвал поддержать соглашение о свободной торговле с ЕС

Премьер Австралии призвал поддержать соглашение о свободной торговле с ЕС - 29.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Австралии призвал поддержать соглашение о свободной торговле с ЕС

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал парламент поддержать реализацию соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, несмотря на критику оппозиции,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T07:45+0300

2026-10-29T07:45+0300

2026-10-29T07:45+0300

мировая экономика

австралия

ес

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал парламент поддержать реализацию соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, несмотря на критику оппозиции, заявив о его выгоде для экспортеров и потребителей. "Я нахожу поразительным, что в то время, когда свободная и справедливая торговля находится под угрозой во всем мире, здесь, в Австралии, ее каким-то образом ставят под сомнение", — сказал премьер в ходе пресс-конференции. По словам Альбанезе, соглашение обеспечит беспошлинный доступ для 98% австралийского экспорта товаров и услуг на рынок с населением 450 миллионов человек. Среди отраслей, которые должны выиграть от сделки, он назвал добычу критически важных минералов, промышленность, виноделие, а также поставки фруктов и овощей. Премьер решительно отверг критику условий доступа австралийской говядины и баранины на рынок ЕС. По его словам, соглашение позволит увеличить их экспорт соответственно в восемь и четыре раза по сравнению с нынешними объемами. Кроме этого, через пять лет предусмотрен пересмотр условий с возможностью дальнейшего расширения поставок. Альбанезе также выступил против претензий оппозиции к климатическим положениям соглашения. Он отметил, что Парижское соглашение поддерживалось и прежним коалиционным правительством, а положения о климате присутствуют в других торговых договорах Австралии. "Это также хорошая сделка для австралийских потребителей, потому что более дешевый импорт оказывает понижательное давление на цены", — заявил глава правительства. Австралия и ЕС объявили о завершении переговоров в марте, однако для вступления соглашения в силу сторонам необходимо пройти внутренние процедуры. В Австралии после подписания документ рассматривает парламентский комитет, а необходимые для его реализации изменения законодательства должны получить одобрение обеих палат парламента.

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