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Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – в числе 500 крупнейших компаний России - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – в числе 500 крупнейших компаний России
Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – в числе 500 крупнейших компаний России - 29.10.2026, ПРАЙМ
Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – в числе 500 крупнейших компаний России
В 2026 году Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" заняла 127-е место в рейтинге РБК 500, улучшив прошлогодний показатель на семнадцать пунктов (144 место в рейтинге в... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:38+0300
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В 2026 году Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" заняла 127-е место в рейтинге РБК 500, улучшив прошлогодний показатель на семнадцать пунктов (144 место в рейтинге в 2025 году).Группа представлена Акционерным обществом "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" и его дочерними компаниями. Для определения позиции в рейтинге использовались показатели консолидированной финансовой отчетности.В этом году в рейтинг РБК вошли 500 крупнейших игроков российского бизнеса из 33 отраслей. Позиции компаний в списке определяются по размеру чистой выручки, для финансовых организаций его эквивалентом выступают операционные доходы.Рейтинг РБК 500 формируется ежегодно, его цель - выявить крупнейшие российские компании с выраженной отраслевой принадлежностью и проанализировать ключевые тенденции в экономике..
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Пресс-релизы, Финансы, Пенсии, НПФ, НПФ Благосостояние
11:38 29.10.2026
Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – в числе 500 крупнейших компаний России

Опубликован ежегодный список лидеров бизнеса по версии медиахолдинга РБК

© ФотоНПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© Фото
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В 2026 году Группа НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" заняла 127-е место в рейтинге РБК 500, улучшив прошлогодний показатель на семнадцать пунктов (144 место в рейтинге в 2025 году).
Группа представлена Акционерным обществом "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" и его дочерними компаниями. Для определения позиции в рейтинге использовались показатели консолидированной финансовой отчетности.
В этом году в рейтинг РБК вошли 500 крупнейших игроков российского бизнеса из 33 отраслей. Позиции компаний в списке определяются по размеру чистой выручки, для финансовых организаций его эквивалентом выступают операционные доходы.
Рейтинг РБК 500 формируется ежегодно, его цель - выявить крупнейшие российские компании с выраженной отраслевой принадлежностью и проанализировать ключевые тенденции в экономике..
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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