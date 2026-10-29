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Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%

Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%

Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T01:08+0300

2026-10-29T01:08+0300

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технологии

финансы

сша

вашингтон

билл гейтс

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 36,629 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,92 доллара с 3,72 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,8% - до 92,279 миллиарда долларов при прогнозе в 90,6 миллиарда. Выручка облачной платформы Azure за три отчетных месяца выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 33,165 миллиарда долларов. Показатель подразделения Microsoft 365 cloud поднялся на 17,2% - до 27,778 миллиарда. Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 2,4%. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.

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технологии, финансы, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft