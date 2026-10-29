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Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%
Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T01:08+0300
2026-10-29T01:08+0300
технологии
финансы
сша
вашингтон
билл гейтс
microsoft
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874732067.jpg?1793225280
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 36,629 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,92 доллара с 3,72 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,8% - до 92,279 миллиарда долларов при прогнозе в 90,6 миллиарда. Выручка облачной платформы Azure за три отчетных месяца выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 33,165 миллиарда долларов. Показатель подразделения Microsoft 365 cloud поднялся на 17,2% - до 27,778 миллиарда. Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 2,4%. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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технологии, финансы, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Технологии, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
01:08 29.10.2026
 
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%

Чистая прибыль Microsoft по итогам I квартала 2026-2027 финансового года выросла на 32%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 36,629 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,92 доллара с 3,72 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,8% - до 92,279 миллиарда долларов при прогнозе в 90,6 миллиарда.
Выручка облачной платформы Azure за три отчетных месяца выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 33,165 миллиарда долларов. Показатель подразделения Microsoft 365 cloud поднялся на 17,2% - до 27,778 миллиарда.
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 2,4%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
 
ТехнологииФинансыСШАВАШИНГТОНБилл ГейтсMicrosoft
 
 
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