https://1prime.ru/20261029/pribyl-874732067.html
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%
Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T01:08+0300
2026-10-29T01:08+0300
2026-10-29T01:08+0300
технологии
финансы
сша
вашингтон
билл гейтс
microsoft
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874732067.jpg?1793225280
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 36,629 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,92 доллара с 3,72 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,8% - до 92,279 миллиарда долларов при прогнозе в 90,6 миллиарда.
Выручка облачной платформы Azure за три отчетных месяца выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 33,165 миллиарда долларов. Показатель подразделения Microsoft 365 cloud поднялся на 17,2% - до 27,778 миллиарда.
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 2,4%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, сша, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Технологии, Финансы, США, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 32%
Чистая прибыль Microsoft по итогам I квартала 2026-2027 финансового года выросла на 32%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2026-2027 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 32% в годовом выражении и составила 36,629 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,92 доллара с 3,72 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,8% - до 92,279 миллиарда долларов при прогнозе в 90,6 миллиарда.
Выручка облачной платформы Azure за три отчетных месяца выросла в 1,5 раза в годовом выражении - до 33,165 миллиарда долларов. Показатель подразделения Microsoft 365 cloud поднялся на 17,2% - до 27,778 миллиарда.
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 2,4%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.