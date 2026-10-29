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Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13%
Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13%
Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., за первые три квартала года поднялась на 13% в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T01:17+0300
2026-10-29T01:17+0300
бизнес
сша
ford
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., за первые три квартала года поднялась на 13% в годовом выражении - до 3,27 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,8 доллара с 0,72 доллара год назад. Выручка при этом немного снизилась в отчетном периоде - на 0,2%, до 141,075 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль Ford, приходящаяся на головную компанию, сократилась на 16,2% в годовом выражении - до 2,049 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,5 доллара с 0,6 доллара годом ранее, скорректированная составила 0,49 доллара при прогнозе в 0,41 доллара. Квартальная выручка компании опустилась на 2% к аналогичному периоду прошлого года - до рекордных 49,526 миллиарда долларов, аналитики ожидали выручку в 48,9 миллиарда долларов. Прогноз скорректированного показателя EBIT на текущий год был повышен до 10,5-11 миллиарда долларов. Акции Ford после закрытия основных торгов в США снижаются в цене на 1,4%. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 170 тысяч человек.
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бизнес, сша, ford
Бизнес, США, Ford
01:17 29.10.2026
 
Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13%

Чистая прибыль Ford в I квартале выросла на 13% - до 3,27 млрд долларов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., за первые три квартала года поднялась на 13% в годовом выражении - до 3,27 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,8 доллара с 0,72 доллара год назад. Выручка при этом немного снизилась в отчетном периоде - на 0,2%, до 141,075 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль Ford, приходящаяся на головную компанию, сократилась на 16,2% в годовом выражении - до 2,049 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,5 доллара с 0,6 доллара годом ранее, скорректированная составила 0,49 доллара при прогнозе в 0,41 доллара.
Квартальная выручка компании опустилась на 2% к аналогичному периоду прошлого года - до рекордных 49,526 миллиарда долларов, аналитики ожидали выручку в 48,9 миллиарда долларов.
Прогноз скорректированного показателя EBIT на текущий год был повышен до 10,5-11 миллиарда долларов.
Акции Ford после закрытия основных торгов в США снижаются в цене на 1,4%.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 170 тысяч человек.
 
БизнесСШАFord
 
 
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