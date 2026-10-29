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Чистая прибыль eBay за три квартала выросла на 4,6% - до $1,559 млрд

Чистая прибыль eBay за три квартала выросла на 4,6% - до $1,559 млрд - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль eBay за три квартала выросла на 4,6% - до $1,559 млрд

Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала текущего года увеличилась на 4,6% - до 1,559 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T01:26+0300

2026-10-29T01:26+0300

2026-10-29T01:26+0300

финансы

сша

калифорния

ebay

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала текущего года увеличилась на 4,6% - до 1,559 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,43 доллара против 3,17 доллара годом ранее. Выручка компании за три квартала поднялась на 15,9% - до 9,429 миллиарда долларов. В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 497 миллионов долларов, что на 20,9% меньше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,1 доллара против 1,34 доллара ранее. Скорректированная прибыль составила 1,51 доллара при прогнозе прибыли в 1,41 доллара. Квартальная выручка выросла на 13,7% и составила 3,206 миллиарда долларов при прогнозе в 3,11 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале выросло на 10% - до 147 миллионов человек. По итогам текущего года компания ожидает выручку на уровне 12,62-12,67 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне 4,26-4,31 доллара. После закрытия основных торгов в США акции eBay дорожают на 4,4%. eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.

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финансы, сша, калифорния, ebay