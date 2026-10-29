https://1prime.ru/20261029/pribyl-874734700.html

Чистая прибыль Samsung Electronics за девять месяцев выросла в 7,8 раза

Чистая прибыль Samsung Electronics за девять месяцев выросла в 7,8 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Samsung Electronics за девять месяцев выросла в 7,8 раза

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла в 7,8 раза в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:12+0300

2026-10-29T08:12+0300

2026-10-29T08:13+0300

технологии

мировая экономика

сеул

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874734700.jpg?1793250832

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла в 7,8 раза в годовом выражении и составила 193,579 триллиона вон (около 146 миллиардов долларов), говорится в сообщении компании. Операционная прибыль достигла 254,166 триллиона вон (191,9 миллиарда долларов), увеличившись в 10,8 раза в годовом выражении. Выручка компании за отчетный период увеличилась в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 500,626 триллиона вон (378 миллиардов долларов). В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 6,3 раза в годовом выражении и составила 75,208 триллиона вон (56,8 миллиарда долларов). Выручка поднялась в 2,3 раза в годовом выражении, до 195,253 триллиона вон (147,4 миллиарда долларов). Операционная прибыль поднялась в годовом выражении в 8,8 раза, до 107,441 триллиона вон (81,13 миллиарда долларов). Это сделало Samsung Electronics первой в мире технологической компанией, превысившей отметку в 100 триллионов вон по квартальной операционной прибыли, следует из сообщения. Подразделение Device Solutions (DS) зафиксировало рост продаж на 15% по сравнению с кварталом ранее, а подразделение устройств памяти (Memory Business) установило исторический рекорд по квартальной выручке и операционной прибыли, поскольку ожидается, что спрос на полупроводники останется высоким, отмечается в пресс-релизе компании. Подразделение Device Experience (DX) продемонстрировало рост выручки на 8% в квартальном выражении. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сеул