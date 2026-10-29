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Чистая прибыль Hyundai Motor за девять месяцев сократилась на 22%

Чистая прибыль Hyundai Motor за девять месяцев сократилась на 22% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Hyundai Motor за девять месяцев сократилась на 22%

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября сократилась на 22% в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:39+0300

2026-10-29T08:39+0300

2026-10-29T08:44+0300

бизнес

сеул

южная корея

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября сократилась на 22% в годовом выражении и составила 6,561 триллиона вон (около 5 миллиардов долларов), следует из отчетности компании. Операционная прибыль уменьшилась на 17,7% в годовом выражении и составила 8,043 триллиона вон (6,1 миллиарда долларов). Выручка слабо поднялась (на 0,6%) - до 140,264 триллиона вон (106 миллиардов долларов). В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, уменьшилась на 24,6% - до 1,704 триллиона вон (1,3 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании за квартал поднялась на 5,5% в годовом выражении и составила 2,677 триллиона вон (2 миллиарда долларов). Аналитики ожидали показатель в 2,4 триллиона вон, приводит агентство Рейтер данные LSEG Smart Estimate. Квартальная выручка опустилась на 3,4% - до 45,11 триллиона вон (34,1 миллиарда долларов). В третьем квартале оптовые продажи в натуральном выражении составили 921 тысячу автомашин - меньше на 11,3% показателя за аналогичный период прошлого года. Розничные продажи составили 931 тысячу автомашин, что ниже 10,1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

сеул

южная корея

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бизнес, сеул, южная корея