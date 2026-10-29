https://1prime.ru/20261029/pribyl-874736595.html

Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3%

Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3%

Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale, приходящаяся на группу, за три первых квартала года выросла на 17,3% в годовом выражении – до... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:00+0300

2026-10-29T09:00+0300

2026-10-29T09:01+0300

финансы

банки

париж

societe generale

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874736595.jpg?1793253716

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale, приходящаяся на группу, за три первых квартала года выросла на 17,3% в годовом выражении – до 5,374 миллиарда евро, сообщает финансовая организация. Чистая прибыль от банковской деятельности при этом поднялась на 4,1% и составила 21,375 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 7,644 миллиарда евро, увеличившись на 18,2% в годовом выражении. Чистая прибыль группы в третьем квартале поднялась на 24,1% в годовом выражении и составила 1,888 миллиарда евро. Чистая прибыль от банковской деятельности увеличилась на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года - до 7,173 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 20,1% в годовом выражении, до 2,673 миллиарда евро. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет около 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает более 27 миллионов клиентов.

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, париж, societe generale