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Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3%
Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3%
Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale, приходящаяся на группу, за три первых квартала года выросла на 17,3% в годовом выражении – до... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:00+0300
2026-10-29T09:01+0300
финансы
банки
париж
societe generale
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874736595.jpg?1793253716
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale, приходящаяся на группу, за три первых квартала года выросла на 17,3% в годовом выражении – до 5,374 миллиарда евро, сообщает финансовая организация. Чистая прибыль от банковской деятельности при этом поднялась на 4,1% и составила 21,375 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 7,644 миллиарда евро, увеличившись на 18,2% в годовом выражении. Чистая прибыль группы в третьем квартале поднялась на 24,1% в годовом выражении и составила 1,888 миллиарда евро. Чистая прибыль от банковской деятельности увеличилась на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года - до 7,173 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 20,1% в годовом выражении, до 2,673 миллиарда евро. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет около 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает более 27 миллионов клиентов.
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финансы, банки, париж, societe generale
Финансы, Банки, Париж, Societe Generale
09:00 29.10.2026 (обновлено: 09:01 29.10.2026)
 
Чистая прибыль Societe Generale за три квартала выросла на 17,3%

Чистая прибыль Societe Generale в январе-сентябрь выросла на 17,3%, до 5,4 миллиарда евро

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale, приходящаяся на группу, за три первых квартала года выросла на 17,3% в годовом выражении – до 5,374 миллиарда евро, сообщает финансовая организация.
Чистая прибыль от банковской деятельности при этом поднялась на 4,1% и составила 21,375 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 7,644 миллиарда евро, увеличившись на 18,2% в годовом выражении.
Чистая прибыль группы в третьем квартале поднялась на 24,1% в годовом выражении и составила 1,888 миллиарда евро. Чистая прибыль от банковской деятельности увеличилась на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года - до 7,173 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась на 20,1% в годовом выражении, до 2,673 миллиарда евро.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят, в частности, управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги. Банк работает в 58 странах, штат составляет около 110 тысяч сотрудников, банк насчитывает более 27 миллионов клиентов.
 
ФинансыБанкиПарижSociete Generale
 
 
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