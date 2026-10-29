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Чистая прибыль OMV в январе-сентябре выросла в 3,3 раза

Чистая прибыль OMV в январе-сентябре выросла в 3,3 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль OMV в январе-сентябре выросла в 3,3 раза

Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличилась в 3,3 раза в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:55+0300

2026-10-29T09:55+0300

2026-10-29T10:10+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2026 года увеличилась в 3,3 раза в годовом выражении и составила 3,039 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Прибыль на акцию увеличилась до 9,32 евро с 2,83 евро год назад. Выручка выросла на 25% к показателю аналогичного периода прошлого года - до 22,873 миллиарда евро. По итогам третьего квартала чистая прибыль OMV увеличилась почти в два раза в годовом выражении - до 1,024 миллиарда евро, а прибыль на акцию - до 3,14 евро с 1,66 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 8,959 миллиарда евро. Объем добычи углеводородов с начала года сократился на 5% в годовом выражении и составил 291 тысячу баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. По итогам третьего квартала показатель уменьшился на 3% - до 294 тысяч б.н.э. в сутки. OMV ожидает общую добычу по итогам текущего года порядка в 290 тысяч б.н.э. в сутки. В прошлом году показатель составил 305 тысяч. Компания также прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Brent по итогам года на уровне 95 долларов за баррель. OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штат компании на конец третьего квартала составляет 15 857 сотрудников.

австрия

европа

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финансы, банки, австрия, европа, ближний восток, omv