https://1prime.ru/20261029/pribyl-874740504.html

Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась в 1,6 раза в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:01+0300

2026-10-29T10:01+0300

2026-10-29T10:11+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874740504.jpg?1793257899

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,91 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль поднялась до 4,01 доллара с 2,46 доллара годом ранее. Выручка в годовом выражении увеличилась на 10,7% - до 48,439 миллиарда долларов, органический рост составил 5,4%. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал в годовом выражении возросла в полтора раза, до 1,597 миллиарда долларов. Базовая прибыль на акцию увеличилась до 0,81 доллара с 0,53 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 9,1% в годовом выражении, до 16,512 миллиарда долларов. Органический рост составил 4,9%, тогда как ожидался рост на 4,1%. Объем продаж в третьем квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 142,313 миллиона гектолитров. За три квартала показатель увеличился на 0,2% в годовом выражении, до 422,726 миллиона гектолитров. AB InBev по-прежнему ожидает, что по итогам всего года показатель EBITDA вырастет на 4-8%, а капитальные затраты составят 3,5-4 миллиарда долларов. Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. Штат компании составляет около 144 тысяч человек примерно в 50 странах по всему миру.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес