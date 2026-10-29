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Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза
Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась в 1,6 раза в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:01+0300
2026-10-29T10:11+0300
бизнес
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,91 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль поднялась до 4,01 доллара с 2,46 доллара годом ранее. Выручка в годовом выражении увеличилась на 10,7% - до 48,439 миллиарда долларов, органический рост составил 5,4%. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал в годовом выражении возросла в полтора раза, до 1,597 миллиарда долларов. Базовая прибыль на акцию увеличилась до 0,81 доллара с 0,53 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 9,1% в годовом выражении, до 16,512 миллиарда долларов. Органический рост составил 4,9%, тогда как ожидался рост на 4,1%. Объем продаж в третьем квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 142,313 миллиона гектолитров. За три квартала показатель увеличился на 0,2% в годовом выражении, до 422,726 миллиона гектолитров. AB InBev по-прежнему ожидает, что по итогам всего года показатель EBITDA вырастет на 4-8%, а капитальные затраты составят 3,5-4 миллиарда долларов. Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. Штат компании составляет около 144 тысяч человек примерно в 50 странах по всему миру.
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192
40
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бизнес
Бизнес
10:01 29.10.2026 (обновлено: 10:11 29.10.2026)
 
Чистая прибыль AB InBev за девять месяцев выросла в 1,6 раза

Чистая прибыль AB InBev в январе-сентябре выросла в 1,6 раза, до 7,91 миллиарда долларов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev), приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре поднялась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,91 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль поднялась до 4,01 доллара с 2,46 доллара годом ранее. Выручка в годовом выражении увеличилась на 10,7% - до 48,439 миллиарда долларов, органический рост составил 5,4%.
Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал в годовом выражении возросла в полтора раза, до 1,597 миллиарда долларов. Базовая прибыль на акцию увеличилась до 0,81 доллара с 0,53 доллара годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 9,1% в годовом выражении, до 16,512 миллиарда долларов. Органический рост составил 4,9%, тогда как ожидался рост на 4,1%.
Объем продаж в третьем квартале практически не изменился в годовом выражении и составил 142,313 миллиона гектолитров. За три квартала показатель увеличился на 0,2% в годовом выражении, до 422,726 миллиона гектолитров.
AB InBev по-прежнему ожидает, что по итогам всего года показатель EBITDA вырастет на 4-8%, а капитальные затраты составят 3,5-4 миллиарда долларов.
Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. Штат компании составляет около 144 тысяч человек примерно в 50 странах по всему миру.
 
Бизнес
 
 
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