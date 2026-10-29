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Чистая прибыль Adidas за три квартала выросла на 22,6% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Adidas за три квартала выросла на 22,6%
Чистая прибыль Adidas за три квартала выросла на 22,6% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Adidas за три квартала выросла на 22,6%
Чистая прибыль немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала выросла на 22,6% в годовом... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:28+0300
2026-10-29T10:32+0300
бизнес
финансы
европа
китай
латинская америка
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала выросла на 22,6% в годовом выражении и составила 1,543 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 8,85 евро с 7,04 евро годом ранее. Выручка компании поднялась на 9,9% к показателю за аналогичный прошлогодний период, до 20,587 миллиарда евро. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале выросла в полтора раза в годовом выражении и составила 706 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,06 евро с 2,57 евро годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 9,4%, до рекордных 7,252 миллиарда евро. Продажи компании в Европе в третьем квартале снизились на 4% в годовом выражении, в Северной Америке - выросли на 14%, в Китае - подскочили на 20%, на "развивающихся рынках" - увеличились на 15%, в Латинской Америке - поднялись на 29%. Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
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бизнес, финансы, европа, китай, латинская америка
Бизнес, Финансы, ЕВРОПА, КИТАЙ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
10:28 29.10.2026 (обновлено: 10:32 29.10.2026)
 
Чистая прибыль Adidas за три квартала выросла на 22,6%

Чистая прибыль Adidas AG за три квартала выросла на 22,6% и составила 1,543 миллиарда евро

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала выросла на 22,6% в годовом выражении и составила 1,543 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 8,85 евро с 7,04 евро годом ранее. Выручка компании поднялась на 9,9% к показателю за аналогичный прошлогодний период, до 20,587 миллиарда евро.
Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в третьем квартале выросла в полтора раза в годовом выражении и составила 706 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,06 евро с 2,57 евро годом ранее. Квартальная выручка поднялась на 9,4%, до рекордных 7,252 миллиарда евро.
Продажи компании в Европе в третьем квартале снизились на 4% в годовом выражении, в Северной Америке - выросли на 14%, в Китае - подскочили на 20%, на "развивающихся рынках" - увеличились на 15%, в Латинской Америке - поднялись на 29%.
Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
 
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