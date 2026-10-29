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Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое
Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:56+0300
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ближний восток
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totalenergies
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 8,73 доллара с 4,49 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 21,4%, до 182,753 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, выросла в 2,2 раза, до 8,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 3,66 доллара после 1,64 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении поднялась на 37,2% и составила 66,819 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,9% меньше показателя за такой же период прошлого года. В третьем квартале показатель сократился в годовом выражении на 1,4%, также до 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам текущего квартала компания ожидает роста добычи более чем на 3% в годовом выражении. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
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европа, ближний восток, северная африка, totalenergies
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, TotalEnergies
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое
Чистая прибыль TotalEnergies за январь-сентябрь выросла в 1,9 раза
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию поднялась до 8,73 доллара с 4,49 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 21,4%, до 182,753 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, выросла в 2,2 раза, до 8,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 3,66 доллара после 1,64 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении поднялась на 37,2% и составила 66,819 миллиарда долларов.
Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,9% меньше показателя за такой же период прошлого года. В третьем квартале показатель сократился в годовом выражении на 1,4%, также до 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
По итогам текущего квартала компания ожидает роста добычи более чем на 3% в годовом выражении.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.