Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/pribyl-874743632.html
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое
Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:56+0300
2026-10-29T11:07+0300
европа
ближний восток
северная африка
totalenergies
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874743632.jpg?1793261253
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 8,73 доллара с 4,49 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 21,4%, до 182,753 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, выросла в 2,2 раза, до 8,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 3,66 доллара после 1,64 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении поднялась на 37,2% и составила 66,819 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,9% меньше показателя за такой же период прошлого года. В третьем квартале показатель сократился в годовом выражении на 1,4%, также до 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам текущего квартала компания ожидает роста добычи более чем на 3% в годовом выражении. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
европа
ближний восток
северная африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ближний восток, северная африка, totalenergies
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, TotalEnergies
10:56 29.10.2026 (обновлено: 11:07 29.10.2026)
 
Чистая прибыль TotalEnergies за девять месяцев выросла почти вдвое

Чистая прибыль TotalEnergies за январь-сентябрь выросла в 1,9 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трех кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 19,511 миллиарда долларов, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию поднялась до 8,73 доллара с 4,49 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период увеличилась на 21,4%, до 182,753 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, выросла в 2,2 раза, до 8,263 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 3,66 доллара после 1,64 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении поднялась на 37,2% и составила 66,819 миллиарда долларов.
Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,9% меньше показателя за такой же период прошлого года. В третьем квартале показатель сократился в годовом выражении на 1,4%, также до 2,474 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
По итогам текущего квартала компания ожидает роста добычи более чем на 3% в годовом выражении.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Штат составляет более 100 тысяч сотрудников в примерно 120 странах. Добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
 
ЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКСЕВЕРНАЯ АФРИКАTotalEnergies
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала