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Чистая прибыль Shell за девять месяцев выросла вдвое

Чистая прибыль Shell за девять месяцев выросла вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Shell за девять месяцев выросла вдвое

Чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении увеличилась вдвое – до 28,573 миллиарда долларов, следует из... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T10:59+0300

2026-10-29T10:59+0300

2026-10-29T11:09+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении увеличилась вдвое – до 28,573 миллиарда долларов, следует из отчетности энергетической компании. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании поднялась до 5,04 доллара с 2,28 доллара годом ранее. Выручка Shell в годовом выражении выросла на 26,5% - до 261,808 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за третий квартал составила 12,057 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль выросла до 2,13 доллара с 0,9 доллара. Выручка поднялась в 1,4 раза, составив 95,322 миллиарда долларов. Добыча компании в прошлом квартале сократилась на 9,6%, до 2,574 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. "Неослабевающее стремление Shell к повышению операционной эффективности позволяет компании добиваться очень высоких результатов в квартале, несмотря на продолжающиеся серьезные сбои в работе мировой энергетической системы", - приводятся в релизе слова главы компании Ваэля Савана (Wael Sawan). Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 85 тысяч сотрудников.

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