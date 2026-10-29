https://1prime.ru/20261029/pribyl-874747951.html
Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 24,2% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:45+0300
2026-10-29T11:45+0300
2026-10-29T11:46+0300
бизнес
финансы
белоруссия
казахстан
латвия
fix price
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874747951.jpg?1793263618
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 24,2% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Согласно отчетным данным, чистая прибыль ПАО "Фикс Прайс" за 9 месяцев текущего года составила 4,86 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном прошлогоднем периоде показатель составил 6,409 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась - на 15,1% в годовом выражении, до 2,131 миллиарда рублей. При этом выручка компании увеличилась по итогам как девяти месяцев, так и третьего квартала - на 6,3% и 9,1% соответственно. Выручка за январь-сентябрь составила 242,1 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 8,5%, до 28,689 миллиарда рублей, а рентабельность по показателю составила 11,8%. Сеть магазинов по состоянию на 30 сентября насчитывала 8 173 магазина в России и других странах. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
белоруссия
казахстан
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, белоруссия, казахстан, латвия, fix price
Бизнес, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЛАТВИЯ, Fix Price
Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть
Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре упала на 24,2%, до 4,9 миллиарда рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 24,2% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Согласно отчетным данным, чистая прибыль ПАО "Фикс Прайс" за 9 месяцев текущего года составила 4,86 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном прошлогоднем периоде показатель составил 6,409 миллиарда рублей.
По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась - на 15,1% в годовом выражении, до 2,131 миллиарда рублей.
При этом выручка компании увеличилась по итогам как девяти месяцев, так и третьего квартала - на 6,3% и 9,1% соответственно. Выручка за январь-сентябрь составила 242,1 миллиарда рублей.
Скорректированная EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 8,5%, до 28,689 миллиарда рублей, а рентабельность по показателю составила 11,8%.
Сеть магазинов по состоянию на 30 сентября насчитывала 8 173 магазина в России и других странах.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.