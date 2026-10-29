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Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть

Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Fix Price по МСФО за девять месяцев снизилась на четверть

Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 24,2% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:45+0300

2026-10-29T11:45+0300

2026-10-29T11:46+0300

бизнес

финансы

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казахстан

латвия

fix price

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fix Price по МСФО в январе-сентябре 2026 года снизилась на 24,2% в годовом выражении, до 4,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Согласно отчетным данным, чистая прибыль ПАО "Фикс Прайс" за 9 месяцев текущего года составила 4,86 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном прошлогоднем периоде показатель составил 6,409 миллиарда рублей. По итогам третьего квартала чистая прибыль также снизилась - на 15,1% в годовом выражении, до 2,131 миллиарда рублей. При этом выручка компании увеличилась по итогам как девяти месяцев, так и третьего квартала - на 6,3% и 9,1% соответственно. Выручка за январь-сентябрь составила 242,1 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA группы за 9 месяцев выросла на 8,5%, до 28,689 миллиарда рублей, а рентабельность по показателю составила 11,8%. Сеть магазинов по состоянию на 30 сентября насчитывала 8 173 магазина в России и других странах. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

белоруссия

казахстан

латвия

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бизнес, финансы, белоруссия, казахстан, латвия, fix price