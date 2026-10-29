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Чистая прибыль Japan Tobacco в III квартале выросла на 20,9%

Чистая прибыль Japan Tobacco в III квартале выросла на 20,9% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Japan Tobacco в III квартале выросла на 20,9%

Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

2026-10-29T13:04+0300

бизнес

токио

jti

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI), приходящаяся на владельцев головной компании, по итогам первых трех кварталов года увеличилась на 20,9% в годовом выражении - до 618,892 миллиарда иен (около 3,9 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Операционная прибыль поднялась в годовом выражении на 24,2% - до 947,71 миллиарда иен (6 миллиардов долларов). Разводненная прибыль на акцию выросла до 348,57 иены (2,2 доллара) с 288,21 иены годом ранее. Выручка увеличилась на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года - до 2,991 триллиона иен (18,95 миллиарда долларов). Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 187,1 миллиарда иен (1,19 миллиарда долларов), что на 6% больше в годовом выражении. Операционная прибыль выросла на 15,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 302,8 миллиарда иен (1,9 миллиарда долларов), выручка поднялась на 6,1%, до 1,005 триллиона иен (6,37 миллиарда долларов). Japan Tobacco сообщила также, что за первые три квартала общий объем отгрузок продукции в Россию снизился на 3,6% в годовом выражении, в третьем квартале - на 6,7%. Доля JTI на российском рынке составила 35,8%. Компания ожидает по итогам текущего года получить чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 662 миллиарда иен, что на 29,8% больше к прошлому году и выше предыдущего прогноза в 644 миллиардов иен. Выручка ожидается в 3,903 триллиона иен (годовой рост на 12,6%), в июле прогноз выручки составлял 3,885 триллиона иен, следует из отчетности. Международная группа Japan Tobacco - табачная компания, основанная в 1999 году. В ее портфель входят бренды Winston, Camel, Mevius и LD, ее продукция продается в более чем 130 странах. Штат компании составляет более 47 тысяч сотрудников. Штаб-квартира находится в Токио.

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бизнес, токио, jti