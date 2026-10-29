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Чистая прибыль Sinopec за три квартала выросла на 30%

Чистая прибыль Sinopec за три квартала выросла на 30% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Sinopec за три квартала выросла на 30%

Чистая прибыль китайской нефтехимической компании Sinopec, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года выросла на 30% к прошлому году и... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:32+0300

2026-10-29T13:32+0300

2026-10-29T14:07+0300

китай

sinopec

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль китайской нефтехимической компании Sinopec, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала текущего года выросла на 30% к прошлому году и составила 38,988 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,323 юаня (0,05 доллара) с 0,247 юаня годом ранее. Выручка выросла на 4,4% - до 2,206 триллиона юаней (329,6 миллиарда долларов). Добыча нефти и газа незначительно увеличилась - на 0,6%, до 396,93 миллиона баррелей нефтяного эквивалента; компания также переработала за период 167,37 миллиона тонн нефти, что на 10,2% меньше к прошлому году, и произвела 102,97 миллиона тонн нефтепродуктов, это на 7,3% ниже в годовом выражении. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, увеличилась в 1,6 раза - до 13,361 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,111 юаня (0,02 доллара) с уровня годичной давности в 0,07 юаня. Выручка за эти три месяца уменьшилась на 9,3% в годовом выражении - до 769,735 миллиарда юаней (почти 115 миллиардов долларов). China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) - одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec включает в себя нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, транспортировку нефти и газа, а также солнечную и ветряную энергетику.

китай

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китай, sinopec