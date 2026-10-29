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Чистая прибыль Restaurant Brands International в I квартале выросла вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Restaurant Brands International в I квартале выросла вдвое
Чистая прибыль Restaurant Brands International в I квартале выросла вдвое - 29.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Restaurant Brands International в I квартале выросла вдвое
Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:24+0300
2026-10-29T14:24+0300
бизнес
burger king
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874761247.jpg?1793273060
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2026 года поднялась вдвое в годовом выражении и составила 1,387 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,95 доллара с 2,01 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 4,89%, до 7,309 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 542 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 1,54 доллара с 0,96 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,1 доллара при прогнозе аналитиков в 1,08 доллара. Выручка по итогам квартала выросла на 3% в годовом выражении и составила 2,525 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 2,54 миллиарда долларов. Квартальные общесистемные продажи Burger King продемонстрировали рост на 7,6% после роста на 2,3% годом ранее, Tim Hortons - рост на 2% после увеличения на 4,8%, снижение продаж Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) составило 1% после роста на 0,7% годом ранее. Число ресторанов Burger King на конец отчетного периода за год слабо снизилось (на 0,9%), до 6 979, Tim Hortons - выросло на 0,6%, до 4 579, PLK - увеличилось на 1,03%, до 3 541 заведения. Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это один из крупнейших в мире операторов сетей быстрого питания. Сеть насчитывает свыше 33 тысяч ресторанов более чем в 120 странах.
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96
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
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бизнес, burger king
Бизнес, Burger King
14:24 29.10.2026
 
Чистая прибыль Restaurant Brands International в I квартале выросла вдвое

Чистая прибыль Restaurant Brands International в III квартале выросла вдвое

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов 2026 года поднялась вдвое в годовом выражении и составила 1,387 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,95 доллара с 2,01 доллара годом ранее. Выручка выросла в годовом выражении на 4,89%, до 7,309 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 542 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 1,54 доллара с 0,96 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,1 доллара при прогнозе аналитиков в 1,08 доллара.
Выручка по итогам квартала выросла на 3% в годовом выражении и составила 2,525 миллиарда долларов. Аналитики ждали показатель на уровне 2,54 миллиарда долларов.
Квартальные общесистемные продажи Burger King продемонстрировали рост на 7,6% после роста на 2,3% годом ранее, Tim Hortons - рост на 2% после увеличения на 4,8%, снижение продаж Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) составило 1% после роста на 0,7% годом ранее.
Число ресторанов Burger King на конец отчетного периода за год слабо снизилось (на 0,9%), до 6 979, Tim Hortons - выросло на 0,6%, до 4 579, PLK - увеличилось на 1,03%, до 3 541 заведения.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это один из крупнейших в мире операторов сетей быстрого питания. Сеть насчитывает свыше 33 тысяч ресторанов более чем в 120 странах.
 
БизнесBurger King
 
 
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