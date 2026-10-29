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Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,8 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,8 раза

Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по РСБУ по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно в 1,8 раза по сравнению... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:40+0300

2026-10-29T15:40+0300

2026-10-29T15:40+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по РСБУ по итогам января-сентября текущего года увеличилась примерно в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,745 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка по итогам девяти месяцев снизилась почти на 9% в годовом выражении, до 429,417 миллиарда рублей. Себестоимость продаж уменьшилась примерно на 16%, до 355,612 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 6,4 миллиарда рублей против убытка в 21,151 миллиарда рублей годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась почти в 2,3 раза, до 61,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 73,805 миллиарда рублей, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. Долгосрочные обязательства НЛМК на 30 сентября текущего года выросли до 59,853 миллиарда рублей с 48,651 миллиарда рублей на конец 2025 года. В то же время краткосрочные обязательства снизились до 156,871 миллиарда со 195,376 миллиарда рублей. Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Ее производственные активы расположены в РФ, Европе и США.

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