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Чистая прибыль Mastercard Inc. в III квартале выросла на 18,2%

Чистая прибыль Mastercard Inc. в III квартале выросла на 18,2% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Mastercard Inc. в III квартале выросла на 18,2%

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире платежных систем Mastercard Inc. по итогам трех кварталов увеличилась на 18,2% в годовом выражении и составила 12,898... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:56+0300

2026-10-29T15:56+0300

2026-10-29T15:56+0300

финансы

сша

mastercard

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире платежных систем Mastercard Inc. по итогам трех кварталов увеличилась на 18,2% в годовом выражении и составила 12,898 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период увеличилась до 14,59 доллара с 12 долларов годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 14,6% - до 27,482 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль поднялась на 17,9% и составила 4,628 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,28 доллара с 4,34 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 5,31 доллара при прогнозе в 5,16 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 14% - до 9,807 миллиарда долларов при прогнозе в 8,54 миллиарда. На предварительных торгах в США акции компании дорожают на 3,4%. Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 сентября компанией было выпущено 3,8 миллиарда карт Mastercard и Maestro.

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финансы, сша, mastercard