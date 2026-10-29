https://1prime.ru/20261029/prichiny-874735262.html

Страховщик назвала главные причины профессиональных заболеваний россиян

Страховщик назвала главные причины профессиональных заболеваний россиян - 29.10.2026, ПРАЙМ

Страховщик назвала главные причины профессиональных заболеваний россиян

Профессиональных заболеваний в России становится меньше, а самыми распространенными причинами их появления являются шум и вибрации, рассказала РИА Новости... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:27+0300

2026-10-29T08:27+0300

2026-10-29T08:47+0300

общество

здоровье

ренессанс страхование

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Профессиональных заболеваний в России становится меньше, а самыми распространенными причинами их появления являются шум и вибрации, рассказала РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхования" Юлия Галаничева. "Чаще всего здоровье работников страдает из-за производственного шума и вибрации. В 2025 году с физическими факторами было связано свыше половины (51%) всех зарегистрированных профзаболеваний против 48% годом ранее. Внутри этой группы на воздействие шума пришлось около 53% случаев, на вибрационную болезнь – около 47%", - сказала Галаничева. Опасность таких заболеваний, по ее словам, кроется в том, что они могут долго оставаться незамеченными. "Снижение слуха человек может списывать на возраст или усталость. Первые признаки вибрационной болезни – онемение, зябкость и снижение чувствительности пальцев – тоже легко недооценить. Пылевые заболевания легких годами могут проявляться неспецифическими симптомами", - пояснила она. При этом страховщики признают, что профзаболеваний в России становится меньше: если в 2023 году один случай выявленного профзаболевания приходился примерно на 10,4 тысячи работников, то в 2024 году – на 11,2 тысячи, а в 2025-м – уже на 12,7 тысячи. За последний год показатель сократился на 11%. Всего за 2025 год выявили около 3,5 тысяч случаев профзаболеваний. Почти 80% профессиональных заболеваний в России, по данным страховщика, зарегистрировали в двух отраслях: добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. "То, чем именно болеют работники, напрямую связано с тем, с чем они сталкиваются каждый день. В добывающей промышленности это шум, вибрация и минеральная пыль, в обрабатывающих производствах к ним могут добавляться сварочные аэрозоли, металлы и растворители", - пояснила Галаничева. "Но ошибочно думать, что профессиональные болезни бывают только на заводах и в шахтах. Например, у водителей из-за вибрации могут возникать заболевания позвоночника и нервной системы. У сельхозработников встречаются аллергические заболевания и бруцеллез, связанный с контактом с животными, а у медиков – профессиональные инфекции и аллергические реакции на латекс, лекарства или дезинфицирующие средства", - добавила она. Существуют и менее очевидные риски. Например, постоянная голосовая нагрузка может приводить к заболеваниям голосового аппарата, а офисные сотрудники часто жалуются на спину и зрение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, ренессанс страхование