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В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах

В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах

Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, несмотря на заявления США об очистке пролива от мин, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

россия

ормузский пролив

сша

иран

ксир

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ТЕГЕРАН, 29 окт - ПРАЙМ. Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, несмотря на заявления США об очистке пролива от мин, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). Ранее в Центральном командовании американских вооруженных сил заявили, что США очистили от мин основные маршруты судоходства в Ормузском проливе, через акваторию прошли уже тысячи судов. "За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному (Ираном - ред.) южному маршруту Ормузского пролива, подорвались на минах и загорелись", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КСИР. Иранские военные отметили, что все танкеры отключили радиолокационные системы и системы навигации и проигнорировали предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

ормузский пролив

сша

иран

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россия, ормузский пролив, сша, иран, ксир