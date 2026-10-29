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В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах
В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах
Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, несмотря на заявления США об очистке пролива от мин, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:40+0300
2026-10-29T12:40+0300
2026-10-29T12:40+0300
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ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 29 окт - ПРАЙМ. Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, несмотря на заявления США об очистке пролива от мин, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). Ранее в Центральном командовании американских вооруженных сил заявили, что США очистили от мин основные маршруты судоходства в Ормузском проливе, через акваторию прошли уже тысячи судов. "За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному (Ираном - ред.) южному маршруту Ормузского пролива, подорвались на минах и загорелись", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КСИР. Иранские военные отметили, что все танкеры отключили радиолокационные системы и системы навигации и проигнорировали предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.
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россия, ормузский пролив, сша, иран, ксир
РОССИЯ, Ормузский пролив, США, ИРАН, КСИР
В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах
Иранские военные сообщили о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе
ТЕГЕРАН, 29 окт - ПРАЙМ. Три танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, несмотря на заявления США об очистке пролива от мин, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Ранее в Центральном командовании американских вооруженных сил заявили, что США очистили от мин основные маршруты судоходства в Ормузском проливе, через акваторию прошли уже тысячи судов.
"За прошедшие сутки три танкера-нарушителя во время прохода по запрещенному (Ираном - ред.) южному маршруту Ормузского пролива, подорвались на минах и загорелись", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Иранские военные отметили, что все танкеры отключили радиолокационные системы и системы навигации и проигнорировали предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным и существуют риски возобновления боевых действий.
Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.