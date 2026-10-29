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Промысел морепродуктов в США может сократиться из-за потепления

Промысел морепродуктов в США может сократиться из-за потепления - 29.10.2026, ПРАЙМ

Промысел морепродуктов в США может сократиться из-за потепления

Промысел морепродуктов в США может сократиться из-за природного явления Эль-Ниньо, которое повысило температуру прибрежных вод и изменило условия для морских... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:21+0300

2026-10-29T14:21+0300

2026-10-29T14:21+0300

бизнес

мировая экономика

сша

калифорния

аляска

эль-ниньо

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Промысел морепродуктов в США может сократиться из-за природного явления Эль-Ниньо, которое повысило температуру прибрежных вод и изменило условия для морских обитателей, пишет газета The Washington Post со ссылкой на экспертов отрасли. "Кальмары перемещаются в более холодные воды, молодь лосося испытывает трудности с поиском пищи, и растет обеспокоенность по поводу улова дандженесского краба в Орегоне, оцениваемого в 100 миллионов долларов, поскольку мощное явление Эль-Ниньо повышает температуру прибрежных вод от Калифорнии до тихоокеанского Северо-Запада", - пишет газета. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которые приводит издание, температура воды у побережья северо-запада США поднялась выше среднего уровня 1991-2020 годов. Потепление наложилось на уже существующую морскую тепловую волну в заливе Аляска, заявляют эксперты. Из-за более теплой воды кальмары уходят дальше от берега в холодные глубоководные районы, куда небольшим рыболовным судам сложнее добраться, пишет The Washington Post. Владелец двух судов для промысла кальмаров Фил Фогл (Phil Fogle) был вынужден остановить работу и отправить в неоплачиваемый отпуск семерых сотрудников, рассказывает газета. По его словам, он теряет около 50 тысяч долларов в месяц. Отмечается, что потепление также сокращает количество питательных веществ, необходимых планктону и другим организмам, которыми питается лосось. Ученые предупреждают, что это может привести к сокращению улова этой рыбы через два-три года. Под угрозой находится и промысел краба, пишет издание. Рыбаки опасаются, что высокая температура воды снизит выживаемость личинок, что также может ухудшить уловы в течение следующих двух-трех лет. Кроме того, Эль-Ниньо может задержать начало сезона добычи краба, который планируется открыть 1 декабря.

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бизнес, мировая экономика, сша, калифорния, аляска, эль-ниньо