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"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго

"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго

"Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) разработало учебник русского языка как иностранного для школьников Республики Конго, сообщили в пресс-службе госкорпорации. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:13+0300

2026-10-29T18:13+0300

2026-10-29T18:13+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) разработало учебник русского языка как иностранного для школьников Республики Конго, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "ГК "Просвещение" разработала учебно-методический комплект по русскому языку как иностранному для школьников Республики Конго", - говорится в релизе. Отмечается, что новый учебно-методический комплект разработан в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Воронежского государственного педагогического университета, предназначен для учащихся 11 класса лицеев гуманитарного профиля Республики Конго и рассчитан на первый год изучения русского языка. В него входят учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и цифровое дополнение, содержащее материалы для аудирования. "При разработке содержания учебных изданий учитывались особенности двуязычной языковой среды Республики Конго, предполагающей использование французского языка и языка лингала", - уточняется там. "Международное образовательное сотрудничество - это не просто поставки готовых учебников. У каждой страны своя система образования, свои программы, языковые и культурные особенности. Поэтому мы разрабатываем решения, которые учитывают эти условия и отвечают конкретным образовательным задачам", - прокомментировал директор по развитию и международному сотрудничеству ГК "Просвещение" Сергей Смирнов. "Просвещение" уже реализовало более 55 международных проектов и развивает партнерские связи со странами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Компания поставляет учебники в школы Таджикистана и Киргизии, адресованные как образовательным организациям с русским языком обучения, так и с обучением на таджикском и киргизском языках. Учебные материалы и образовательный инструментарий "Просвещения" используется в общеобразовательных учреждениях Абхазии и Южной Осетии. В 2024–2026 годах "Просвещение" выпустило более 3,3 миллиона экземпляров специально разработанных адаптированных учебников для зарубежных стран. Международное сотрудничество со странами Африки – в фокусе группы ВЭБ.РФ. Портфель госкорпорации в регионе составляет более 2,5 миллиарда долларов США в эквиваленте. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, азия, латинская америка, вэб, снг