https://1prime.ru/20261029/prosveschenie-874774272.html
"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго
"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго
"Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) разработало учебник русского языка как иностранного для школьников Республики Конго, сообщили в пресс-службе госкорпорации. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:13+0300
2026-10-29T18:13+0300
2026-10-29T18:13+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) разработало учебник русского языка как иностранного для школьников Республики Конго, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"ГК "Просвещение" разработала учебно-методический комплект по русскому языку как иностранному для школьников Республики Конго", - говорится в релизе.
Отмечается, что новый учебно-методический комплект разработан в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Воронежского государственного педагогического университета, предназначен для учащихся 11 класса лицеев гуманитарного профиля Республики Конго и рассчитан на первый год изучения русского языка.
В него входят учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и цифровое дополнение, содержащее материалы для аудирования.
"При разработке содержания учебных изданий учитывались особенности двуязычной языковой среды Республики Конго, предполагающей использование французского языка и языка лингала", - уточняется там.
"Международное образовательное сотрудничество - это не просто поставки готовых учебников. У каждой страны своя система образования, свои программы, языковые и культурные особенности. Поэтому мы разрабатываем решения, которые учитывают эти условия и отвечают конкретным образовательным задачам", - прокомментировал директор по развитию и международному сотрудничеству ГК "Просвещение" Сергей Смирнов.
"Просвещение" уже реализовало более 55 международных проектов и развивает партнерские связи со странами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Компания поставляет учебники в школы Таджикистана и Киргизии, адресованные как образовательным организациям с русским языком обучения, так и с обучением на таджикском и киргизском языках.
Учебные материалы и образовательный инструментарий "Просвещения" используется в общеобразовательных учреждениях Абхазии и Южной Осетии. В 2024–2026 годах "Просвещение" выпустило более 3,3 миллиона экземпляров специально разработанных адаптированных учебников для зарубежных стран.
Международное сотрудничество со странами Африки – в фокусе группы ВЭБ.РФ. Портфель госкорпорации в регионе составляет более 2,5 миллиарда долларов США в эквиваленте.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, африка, азия, латинская америка, вэб, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, АЗИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВЭБ, СНГ
"Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Конго
ГК "Просвещение" разработало учебник русского языка для школьников Республики Конго
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) разработало учебник русского языка как иностранного для школьников Республики Конго, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"ГК "Просвещение" разработала учебно-методический комплект по русскому языку как иностранному для школьников Республики Конго", - говорится в релизе.
Отмечается, что новый учебно-методический комплект разработан в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами Воронежского государственного педагогического университета, предназначен для учащихся 11 класса лицеев гуманитарного профиля Республики Конго и рассчитан на первый год изучения русского языка.
В него входят учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и цифровое дополнение, содержащее материалы для аудирования.
"При разработке содержания учебных изданий учитывались особенности двуязычной языковой среды Республики Конго, предполагающей использование французского языка и языка лингала", - уточняется там.
"Международное образовательное сотрудничество - это не просто поставки готовых учебников. У каждой страны своя система образования, свои программы, языковые и культурные особенности. Поэтому мы разрабатываем решения, которые учитывают эти условия и отвечают конкретным образовательным задачам", - прокомментировал директор по развитию и международному сотрудничеству ГК "Просвещение" Сергей Смирнов.
"Просвещение" уже реализовало более 55 международных проектов и развивает партнерские связи со странами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Компания поставляет учебники в школы Таджикистана и Киргизии, адресованные как образовательным организациям с русским языком обучения, так и с обучением на таджикском и киргизском языках.
Учебные материалы и образовательный инструментарий "Просвещения" используется в общеобразовательных учреждениях Абхазии и Южной Осетии. В 2024–2026 годах "Просвещение" выпустило более 3,3 миллиона экземпляров специально разработанных адаптированных учебников для зарубежных стран.
Международное сотрудничество со странами Африки – в фокусе группы ВЭБ.РФ. Портфель госкорпорации в регионе составляет более 2,5 миллиарда долларов США в эквиваленте.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.