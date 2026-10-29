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ПСБ и ЦБСТ запустили инвестиционные фонды для поддержки спецтеха

ПСБ и ЦБСТ запустили инвестиционные фонды для поддержки спецтеха - 29.10.2026, ПРАЙМ

ПСБ и ЦБСТ запустили инвестиционные фонды для поддержки спецтеха

Банк ПСБ и "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) запустили два специализированных инвестиционных фонда для сопровождения технологических компаний на... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:20+0300

2026-10-29T11:20+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк ПСБ и "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) запустили два специализированных инвестиционных фонда для сопровождения технологических компаний на всех этапах развития, говорится в сообщении на сайте партии "Единая Россия". ЦБСТ создан "Единой Россией" и фондом "Наша правда" в 2024 году. На сегодняшний день он объединяет более 500 организаций - разработчиков и производителей беспилотных систем гражданского и двойного назначения, средств РЭБ и РЭР, анти-БПЛА и ГПВО и других изделий специального назначения для нужд ВС РФ. "ПСБ в партнерстве с "Центром беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) запустил два специализированных инвестиционных фонда для сопровождения технологических компаний на всех этапах развития - от идеи и создания прототипа до запуска серийного производства, масштабирования бизнеса и выхода на рынки сбыта", - сказано в публикации. Как отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, поддержка малых технологических компаний является одним из ключевых приоритетов технологического раздела народной программы партии. При этом особое внимание уделяется разработкам специального и двойного назначения. "Наша задача - создать условия для их развития и масштабирования, чтобы перспективные решения находили применение не только в сфере безопасности, но и в гражданских отраслях, способствуя появлению новых рынков. Одним из инструментов такой поддержки являются инвестиционные фонды ПСБ и ЦБСТ", - цитируют Якушева в публикации. В число приоритетных направлений для инвестиций входят автономные и беспилотные системы, сенсоры, робототехника, микро- и радиоэлектроника, ИИ и информационная безопасность, медицинские и авиационные технологии и другие, говорится в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, единая россия, псб, вс рф