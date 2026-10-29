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Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин

Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ

Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин

Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, а не выкачивают ресурсы в духе колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:53+0300

2026-10-29T11:53+0300

2026-10-29T11:57+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, а не выкачивают ресурсы в духе колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.Глава государства отметил, что российский бизнес действует в Африке социально ответственно, заботится о благополучии работников и их семей, финансирует и участвует в реализации значимых гуманитарных программ, внимательно относится к вопросам экологии и окружающей среды, с уважением относится к внутриполитическим процессам.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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финансы, россия, африка, москва, владимир путин