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Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин
Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин
Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, а не выкачивают ресурсы в духе колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:53+0300
2026-10-29T11:53+0300
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финансы
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, а не выкачивают ресурсы в духе колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.Глава государства отметил, что российский бизнес действует в Африке социально ответственно, заботится о благополучии работников и их семей, финансирует и участвует в реализации значимых гуманитарных программ, внимательно относится к вопросам экологии и окружающей среды, с уважением относится к внутриполитическим процессам.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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финансы, россия, африка, москва, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, заявил Путин
Путин: российские компании ведут бизнес в Африке на равных, не выкачивают ресурсы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании ведут бизнес в Африке на равных, а не выкачивают ресурсы в духе колониализма, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши деловые круги всегда относятся к сотрудничеству с африканскими партнерами честно, уважительно, добросовестно и ведут бизнес на равных, не выкачивают прибыль в духе колониальных практик бывших метрополий, а наоборот, инвестируют, вкладывают полученные доходы в развитие экономик ваших стран", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Глава государства отметил, что российский бизнес действует в Африке социально ответственно, заботится о благополучии работников и их семей, финансирует и участвует в реализации значимых гуманитарных программ, внимательно относится к вопросам экологии и окружающей среды, с уважением относится к внутриполитическим процессам.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.