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Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях
Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях
Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:53+0300
2026-10-29T11:53+0300
2026-10-29T11:53+0300
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москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, заявил президент России Владимир Путин. "Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, АФРИКА
Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях
Путин: доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, заявил президент России Владимир Путин.
"Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.