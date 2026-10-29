https://1prime.ru/20261029/putin-874749052.html

Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях

Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях - 29.10.2026, ПРАЙМ

Путин оценил долю рубля в российско-африканских коммерческих операциях

Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:53+0300

2026-10-29T11:53+0300

2026-10-29T11:53+0300

россия

москва

владимир путин

африка

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874749052.jpg?1793264026

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, заявил президент России Владимир Путин. "Доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%. Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

москва

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин, африка