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Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства
Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства
Свободу судоходства и выполнение норм международного морского права необходимо обеспечить во всех регионах мира, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:37+0300
2026-10-29T13:04+0300
россия
бизнес
москва
владимир путин
судоходство
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Свободу судоходства и выполнение норм международного морского права необходимо обеспечить во всех регионах мира, заявил президент России Владимир Путин.В четверг глава государства открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия-Африка."Безусловно, познакомимся поближе с вашими идеями по поводу развития морской деятельности. Хочу сказать, что здесь, наверное, самое главное - обеспечить всем нам выполнение основополагающих норм международного морского права и обеспечить свободу судоходства. Вот это должно касаться всех регионов мира", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка, обращаясь к президенту Коморских Островов Азали Ассумани.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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россия, бизнес, москва, владимир путин, судоходство
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Владимир Путин, судоходство
12:37 29.10.2026 (обновлено: 13:04 29.10.2026)
 
Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства

Путин заявил о важности обеспечения свободы судоходства во всех регионах мира

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Свободу судоходства и выполнение норм международного морского права необходимо обеспечить во всех регионах мира, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг глава государства открыл первое пленарное заседание третьего саммита Россия-Африка.
"Безусловно, познакомимся поближе с вашими идеями по поводу развития морской деятельности. Хочу сказать, что здесь, наверное, самое главное - обеспечить всем нам выполнение основополагающих норм международного морского права и обеспечить свободу судоходства. Вот это должно касаться всех регионов мира", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка, обращаясь к президенту Коморских Островов Азали Ассумани.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАВладимир Путинсудоходство
 
 
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