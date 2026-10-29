https://1prime.ru/20261029/putin-874753413.html
Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки
Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки
Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:38+0300
2026-10-29T12:38+0300
2026-10-29T12:38+0300
россия
мировая экономика
африка
москва
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874753413.jpg?1793266708
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер на пленарном заседании саммита Россия-Африка напомнил, что российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. "С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в 1,5 раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше", - сказал Путин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, африка, москва, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки
Путин: динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер на пленарном заседании саммита Россия-Африка напомнил, что российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов.
"С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в 1,5 раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше", - сказал Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.