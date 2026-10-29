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Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки

Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ

Путин оценил динамику взаимной торговли России и Африки

Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:38+0300

2026-10-29T12:38+0300

2026-10-29T12:38+0300

россия

мировая экономика

африка

москва

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Динамика взаимной торговли России и Африки хорошая, но потенциал гораздо шире, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер на пленарном заседании саммита Россия-Африка напомнил, что российский товарооборот с государствами Африки в прошлом году превысил 27 миллиардов долларов. "С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в 1,5 раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше", - сказал Путин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, африка, москва, владимир путин