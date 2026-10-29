https://1prime.ru/20261029/putin-874753706.html
Россия помогает странам Африки внедрять цифровые сервисы, заявил Путин
Россия помогает странам Африки внедрять цифровые сервисы, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Россия помогает странам Африки внедрять цифровые сервисы, заявил Путин
Россия помогает странам Африки внедрять передовые цифровые сервисы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
2026-10-29T12:39+0300
технологии
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африка
москва
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия помогает странам Африки внедрять передовые цифровые сервисы, заявил президент РФ Владимир Путин. "При участии российского бизнеса на континенте активно реализуются перспективные инициативы по внедрению передовых российских цифровых сервисов. А по итогам нашего саммита мы утвердим декларацию о российско-африканском партнерстве по использованию искусственного интеллекта", - сказал глава государства на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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технологии, россия, африка, москва, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин
Россия помогает странам Африки внедрять цифровые сервисы, заявил Путин
Путин: Россия помогает странам Африки внедрять передовые цифровые сервисы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия помогает странам Африки внедрять передовые цифровые сервисы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При участии российского бизнеса на континенте активно реализуются перспективные инициативы по внедрению передовых российских цифровых сервисов. А по итогам нашего саммита мы утвердим декларацию о российско-африканском партнерстве по использованию искусственного интеллекта", - сказал глава государства на пленарном заседании саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.