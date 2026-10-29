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Путин призвал укреплять финансовое сотрудничество России и Африки

Путин призвал укреплять финансовое сотрудничество России и Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал укреплять финансовое сотрудничество России и Африки

Президент РФ Владимир Путин призвал укреплять финансовое сотрудничество России и Африки, подчеркнув, что Москва будет работать по этому направлению с партнерами | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:06+0300

2026-10-29T14:06+0300

2026-10-29T14:06+0300

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал укреплять финансовое сотрудничество России и Африки, подчеркнув, что Москва будет работать по этому направлению с партнерами и друзьями на африканском континенте. Путин в четверг в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка обратил внимание на озвученную в ходе заседания тему финансовой независимости и развития финансовых систем. "Если мы говорим о сотрудничестве с Россией, очень важно устанавливать прямые корреспондентские счета между нашими финансовыми организациями, расширять возможности использования системы передачи финансовых сообщений, финансовой информации Банка России и африканских соответствующих структур и, конечно, развивать рейтинговые агентства, чтобы добиваться объективных оценок состояния экономики и финансовых систем соответствующих государств", - сказал российский лидер. Глава государства подчеркнул, что Россия будет с удовольствием работать по этому направлению с партнерами и друзьями в Африке. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, финансы, африка, москва, владимир путин, банк россии