Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/putin-874782599.html
Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел
Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и страны Африки нарастят взаимный товарооборот. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:42+0300
2026-10-29T20:42+0300
мировая экономика
россия
африка
бурунди
москва
владимир путин
африканский союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874782599.jpg?1793295726
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и страны Африки нарастят взаимный товарооборот. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита Россия — Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе."Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 миллиардов долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно", — сказал Путин.Он отметил, что страны настроены и далее действовать сообща для повышения взаимной торговли, устранения барьеров и увеличения поставок российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции. Россия также открыта к увеличению закупок широкого спектра произведенных в Африке товаров.Путин подчеркнул, что доля национальных валют, включая рубль, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам уже составляет 85%. Это позволяет надежно защищать взаимную торговлю и инвестиции от колебаний на глобальных рынках и нестабильности мировой политической конъюнктуры.Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Кроме того, Москва готова к совместной работе со странами континента в сфере атомной энергетики — как по большим станциям, так и по атомным станциям небольшой мощности, а также по использованию атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве.В ходе саммита предметно обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике. Путин отметил значительный вклад России в развитие национальных энергосистем государств Африки и готовность идти навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе. Также Россия будет наращивать поставки лекарств в Африку и развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, в свою очередь, заявил, что главы африканских государств и правительств готовы укреплять сотрудничество с Россией не только в политике, но и в экономике, где Москва может помочь ускорить развитие, региональную интеграцию и цивилизационный прогресс.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября. РИА Новости — информационный партнер саммита и форума.
африка
бурунди
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, африка, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз
Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
20:42 29.10.2026
 
Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел

"Мы в начале пути": Путин о товарообороте с Африкой в 27 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и страны Африки нарастят взаимный товарооборот. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита Россия — Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.
"Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 миллиардов долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно", — сказал Путин.
Он отметил, что страны настроены и далее действовать сообща для повышения взаимной торговли, устранения барьеров и увеличения поставок российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции. Россия также открыта к увеличению закупок широкого спектра произведенных в Африке товаров.
Путин подчеркнул, что доля национальных валют, включая рубль, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам уже составляет 85%. Это позволяет надежно защищать взаимную торговлю и инвестиции от колебаний на глобальных рынках и нестабильности мировой политической конъюнктуры.
Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Кроме того, Москва готова к совместной работе со странами континента в сфере атомной энергетики — как по большим станциям, так и по атомным станциям небольшой мощности, а также по использованию атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве.
В ходе саммита предметно обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике. Путин отметил значительный вклад России в развитие национальных энергосистем государств Африки и готовность идти навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе. Также Россия будет наращивать поставки лекарств в Африку и развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.
Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, в свою очередь, заявил, что главы африканских государств и правительств готовы укреплять сотрудничество с Россией не только в политике, но и в экономике, где Москва может помочь ускорить развитие, региональную интеграцию и цивилизационный прогресс.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября. РИА Новости — информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаРОССИЯАФРИКАБурундиМОСКВАВладимир ПутинАфриканский союз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала