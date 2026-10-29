Путин: товарооборот России и Африки в 27 млрд долларов — не предел
"Мы в начале пути": Путин о товарообороте с Африкой в 27 миллиардов долларов
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и страны Африки нарастят взаимный товарооборот. Об этом он заявил журналистам по итогам саммита Россия — Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.
"Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 миллиардов долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно", — сказал Путин.
Он отметил, что страны настроены и далее действовать сообща для повышения взаимной торговли, устранения барьеров и увеличения поставок российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции. Россия также открыта к увеличению закупок широкого спектра произведенных в Африке товаров.
Путин подчеркнул, что доля национальных валют, включая рубль, в финансовых расчетах по коммерческим сделкам уже составляет 85%. Это позволяет надежно защищать взаимную торговлю и инвестиции от колебаний на глобальных рынках и нестабильности мировой политической конъюнктуры.
Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Кроме того, Москва готова к совместной работе со странами континента в сфере атомной энергетики — как по большим станциям, так и по атомным станциям небольшой мощности, а также по использованию атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве.
В ходе саммита предметно обсуждены вопросы сотрудничества в энергетике. Путин отметил значительный вклад России в развитие национальных энергосистем государств Африки и готовность идти навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе. Также Россия будет наращивать поставки лекарств в Африку и развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций.
Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, в свою очередь, заявил, что главы африканских государств и правительств готовы укреплять сотрудничество с Россией не только в политике, но и в экономике, где Москва может помочь ускорить развитие, региональную интеграцию и цивилизационный прогресс.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка прошли в Москве 28–29 октября. РИА Новости — информационный партнер саммита и форума.