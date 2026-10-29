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Путин: Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна

Путин: Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна - 29.10.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна

Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент России Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:54+0300

2026-10-29T20:54+0300

2026-10-29T20:54+0300

сельское хозяйство

россия

бурунди

москва

владимир путин

африканский союз

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место в мире по экспорту зерна, заявил президент России Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. Российский лидер отметил, что итоги продуктивной совместной работы подведены и одобрены саммитом в Московской Декларации. "Совсем недавно, еще в начале 2000-х годов, Россия была абсолютно покупателем зерновых и других сельхозпродуктов, а сейчас мы по экспорту зерновых занимаем первое место в мире", - сказал Путин журналистам по итогам саммита. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

бурунди

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз