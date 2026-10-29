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Аграрии готовы приспособить российские технологии к климату Африки
Аграрии готовы приспособить российские технологии к климату Африки - 29.10.2026, ПРАЙМ
Аграрии готовы приспособить российские технологии к климату Африки
Российские аграрии готовы приспосабливать отечественные технологии к климату Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:56+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии готовы приспосабливать отечественные технологии к климату Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. "Когда мы начали наращивать производство зерновых, проблемы с логистикой возникли, потому что все наши морские порты были заточены на приемку грузов, а не на отгрузку... То же самое в некоторых африканских странах происходит. Но дело не в этом, а в продуктивности, в эффективности российских сегодняшних технологий. Мои коллеги из правительства говорили, что мы легко приспособим к другим климатическим условиям наши технологии", - сказал Путин журналистам. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, африка, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз
РОССИЯ, АФРИКА, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
Аграрии готовы приспособить российские технологии к климату Африки
Путин: Российские аграрии готовы приспособить отечественные технологии к климату Африки
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии готовы приспосабливать отечественные технологии к климату Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Когда мы начали наращивать производство зерновых, проблемы с логистикой возникли, потому что все наши морские порты были заточены на приемку грузов, а не на отгрузку... То же самое в некоторых африканских странах происходит. Но дело не в этом, а в продуктивности, в эффективности российских сегодняшних технологий. Мои коллеги из правительства говорили, что мы легко приспособим к другим климатическим условиям наши технологии", - сказал Путин журналистам.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.