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Путин: никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности
Путин: никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности - 29.10.2026, ПРАЙМ
Путин: никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности
Никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:57+0300
2026-10-29T20:57+0300
2026-10-29T20:57+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. "В мире наши конкуренты все практически говорят о готовности строить атомные электростанции малой мощности. Но пока никто ничего не сделал. Только в России сделаны такие малые атомные электростанции и работают", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз
РОССИЯ, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
Путин: никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности
Путин: никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Никто в мире, кроме России, не может производить АЭС малой мощности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"В мире наши конкуренты все практически говорят о готовности строить атомные электростанции малой мощности. Но пока никто ничего не сделал. Только в России сделаны такие малые атомные электростанции и работают", - сказал Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.