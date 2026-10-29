https://1prime.ru/20261029/putin-874784904.html
Российские ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках, заявил Путин
Российские ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках, заявил Путин - 29.10.2026, ПРАЙМ
Российские ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках, заявил Путин
Российские компании, работающие в сфере информационных технологий, успешно конкурируют на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T21:15+0300
2026-10-29T21:15+0300
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технологии
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бурунди
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании, работающие в сфере информационных технологий, успешно конкурируют на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка. "Все это развивается не только на территории Российской Федерации. Наши компании успешно конкурируют на внешних рынках. И это тоже может представить значительный интерес для наших партнеров", - сказал российский лидер, говоря об уровне развития российских технологических компаний. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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технологии, россия, бурунди, москва, владимир путин, африканский союз
Технологии, РОССИЯ, Бурунди, МОСКВА, Владимир Путин, Африканский союз
Российские ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках, заявил Путин
Путин: российские ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российские компании, работающие в сфере информационных технологий, успешно конкурируют на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе совместно выступили с заявлениями для СМИ по итогам саммита Россия-Африка.
"Все это развивается не только на территории Российской Федерации. Наши компании успешно конкурируют на внешних рынках. И это тоже может представить значительный интерес для наших партнеров", - сказал российский лидер, говоря об уровне развития российских технологических компаний.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.